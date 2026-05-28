DK Shivakumar New Karkataka CM: కర్ణాటకలో రాజకీయాలు చకచకా మారిపోతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సిద్దరామయ్య వర్సెస్ డీకే శివకుమార్ మధ్య సీఎం పీఠం కోసం పెద్ద రచ్చే నడుస్తోంది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండున్నరేళ్లు షేరింగ్ కింద ముందుగా సిద్దరామయ్యను ముఖ్యమంత్రిగా నియమించింది. అయితే రెండున్నరేళ్లు పూర్తైయిన ఇంకా సిద్దరామయ్య సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయడానికి ససేమిరా అన్నారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన రాహుల్ గాంధీ.. త్వరలో జరగనున్న రాజ్యసభ నామినేట్ చేయడంతో పాటు రాజ్యసభా పక్షనేత పదవిని కట్టబెట్టడానికి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అంగీకారం తెలిపినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ పక్షనేతగా ఉన్న మల్లిఖార్జున ఖర్గే పదవి కాలం పూర్తి కానుంది. దీంతో ఆయన ప్లేస్లో సిద్దరామయ్యకు ఆ పోస్ట్ కట్టబెట్టి ఆయన్ని కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ సిద్దరామయ్య ఈ ఆఫర్ను తిరస్కరించినట్టు తెలుస్తుంది. తాను రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కొనసాగుతాననే స్పష్టం చేశారు.
ఈ రోజు ఉదయం తన ఎమ్మెల్యేలకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత రాజ్ భవన్ కు వెళ్లి తన రాజీనామా లేఖను సమర్పించనున్నారు. మొత్తంగా గత కొన్నివారాలుగా కొనసాగుతున్న ఉత్కంటకు నేడు తెరపడనుంది.ఇప్పటికే ఢిల్లీలో జరిగిన వరుస సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ.. సిద్ధరామయ్యకు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు మరో వ్యక్తికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందని రాహుల్ గాంధీ చెప్పినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీనికి స్పందించిన సిద్ధరామయ్య..పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని, అయితే అధికారికంగా రాజీనామా చేయడానికి కొంత సమయం కోరినట్టు సమాచారం. ఇక ఈ మార్పు ప్రక్రియలో భాగంగా సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీలో కీలక పదవి ఆఫర్ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుంచి సీఎం పదవిపై డీకే శివకుమార్ వర్గం ఆశలు పెట్టుకుంది. సీఎం పదవిని రొటేషన్ పద్ధతిలో పంచుకుంటారన్న ప్రచారం అప్పటి నుంచే సాగుతోంది. అయితే ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అలాంటి ఒప్పందం లేదని చెబుతూ వచ్చింది. కానీ ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన వరుస రహస్య సమావేశాలు మరోసారి రాజకీయ ఊహాగానాలకు ఊపిరి పోశాయి. అయితే మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారికంగా మాత్రం సీఎం మార్పు చర్చలను ఖండిస్తోంది. ఢిల్లీలో జరిగిన సమావేశం కేవలం రాజ్యసభ, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసమేనని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు. చర్చ మొత్తం రాజ్యసభ, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపైనే జరిగింది. మీరు ఊహిస్తున్నదేమీ నిజం కాదు అని చెప్పారు.
ఢిల్లీలోని ఇందిరా భవన్లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్, రాహుల్ గాంధీ, రణదీప్ సుర్జేవాలా, కేసీ వేణుగోపాల్ హాజరయ్యారు. ఎట్టకేలకు డీకే శివకుమార్ కర్ణాటక సీఎం కుర్చీని అధిష్టించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే రాజ్యసభ సీటును తిరస్కరించిన సిద్ధరామయ్య ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది కన్నడనాట ఉత్కంఠగా మారింది. దీంతో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో తదుపరి పరిణామాలు ఆసక్తిగా మారాయి.
