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Siddaramaiah: రాజీనామాతో తీవ్ర అసంతృప్తి.. రాజకీయాలకు మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య గుడ్‌బై

Siddaramaiah Say Good Bye To Direct Politics At Age Of 79: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రిగా రాజీనామా చేసిన అనంతరం తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నారు. తాను ఇకపై ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST
Siddaramaiah: రాజీనామాతో తీవ్ర అసంతృప్తి.. రాజకీయాలకు మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య గుడ్‌బై
Image Credit: Siddaramaiah

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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