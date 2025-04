Siddaramaiah Video: అందరూ చూస్తుండగానే ASP చెంప పగలగొట్టేందుకు చేయెత్తిన సీఎం వీడియో వైరల్‌..

Siddaramaiah Slap Attempt Video: ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి పై ముఖ్యమంత్రి సిద్ధ రామయ్య చేయి చేసుకోబోయాడు. బెళగావిలో నిన్న జరిగిన బహిరంగ సభలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధ రామయ్య ప్రసంగించారు. ఈ నేపథ్యంలో వేదిక వద్ద తీవ్ర స్థాయిలో గందరగోళం ఏర్పడింది. అయితే సదరు పోలీసుల అధికారిని స్టేజీపైకి పిలిచిన ముఖ్యమంత్రి ఆయనపై చేయి చేసుకోబోయాడు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సిద్ధ రామయ్య దురుసుతనాన్ని వెళ్లగక్కాడు అని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఒక పోలీసు అధికారిపై ఇలా చేయి ఎత్తడం ఎంత వరకు సమంజసం అని మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద దుమారమే లేపుతోంది.

నిన్న సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో ప్రధానంగా బీజేపీ మహిళా మోర్చా సభ్యులు నల్ల జెండాలతో వేదిక వద్ద ప్రసంగానికి అడ్డంకిగా తమ నిరసన తెలియజేశారు.ఈ నేపథ్యంలో సహనం కోల్పోయిన ముఖ్యమంత్రి పోలీస్ అధికారి పై చేయి చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అది వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి ఇలా తన సహనాన్ని కోల్పోయి ఒక పోలీసు అధికారిపై చేయి ఎత్తడం ఏంటి ?అని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా కామెంట్లు వస్తున్నాయి. దీనిపై ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఒక ప్రభుత్వ అధికారిపై చేయి చేసుకోవడమే ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

The Karnataka Police is a professional force, not Siddaramaiah’s private militia. How dare he raise his hand to slap a cop in uniform? He should be castigated for overstepping his authority as Chief Minister and should apologise to the officer on duty. Shameful. pic.twitter.com/1mH5wL5wKJ

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 28, 2025