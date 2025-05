Operation Sindoor: కరాచీ పోర్టుపై దాడికి సిద్ధం.. పాక్ ఒక్క తప్పు అడుగు వేసినా ఔట్ పుట్ తట్టుకోలేరు : భారత నేవీ వైస్ అడ్మిరల్ ప్రమోద్

Operation Sindoor: మే 9 రాత్రి పాకిస్తాన్ సముద్ర సరిహద్దులోకి ప్రవేశించి, దాని సైనిక స్థావరాలను, కరాచీ ఓడరేవు వంటి ప్రధాన స్థావరాలను దాడి చేయడానికి భారత నావికాదళం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని నేడు ప్రమోద్ అన్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల కోసం నేవీ వేచి చూసిందని డిజిఎన్‌ఓ ప్రమోద్ అన్నారు.

భారత నావికాదళానికి చాలా బలం ఉందని, ఇవన్నీ సులభంగా చేయగలదని వైస్ అడ్మిరల్ ప్రమోద్ అన్నారు. అదే సమయంలో, పాకిస్తాన్ ఒక్క తప్పుడు అడుగు వేసినా, మన స్పందన ఎలా ఉంటుందో దానికి తెలుసు' అని డిజిఎన్‌ఓ ప్రమోద్ హెచ్చరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే నేడు ఆదివారం త్రివిధ దళాలు సంయుక్త విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి పరిస్థితిపై పూర్తి సమాచారం ఇచ్చాయి. ఈ సందర్భంగా నేవీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ నావల్ ఆపరేషన్స్ (DGNO) వైస్ అడ్మిరల్ A.N ప్రమోద్ ఈ విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొని పలు విషయాలు పంచుకున్నారు.

వైస్ అడ్మిరల్ ఎఎన్ ప్రమోద్ మాట్లాడుతూ, 'ఏప్రిల్ 22న జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్‌లో పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు అమాయక పర్యాటకులపై పిరికితనంతో దాడులు చేసిన తర్వాత, భారత నావికాదళానికి చెందిన క్యారియర్ బ్య టిల్ గ్రూప్, ఉపరితల దళాలు, జలాంతర్గాములు, విమానయాన ఆస్తులను వెంటనే పూర్తి పోరాట సంసిద్ధతతో సముద్రంలోకి మోహరించామని తెలిపారు. ఉగ్రవాద దాడి జరిగిన 96 గంటల్లోపు అరేబియా సముద్రంలో తాము పాకిస్థాన్ పై దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు.

'మా దళాలు ఉత్తర అరేబియా సముద్రంలో మోహరించబడి ఉన్నాయి, మేము టార్గెట్ ఎంచుకున్న సమయంలో సముద్రంలో పాకిస్థాన్ ప్రధాన భూభాగంలోని కరాచీతో సహా ఇతర ఎంపిక చేసిన లక్ష్యాలను ఛేదించగల పూర్తి సంసిద్ధత , సామర్థ్యంతో ఉన్నామని తెలిపారు. భారత నావికాదళ మోహరింపు కారణంగా పాకిస్తాన్ నేవీ, వైమానిక దళాలను డిఫెన్స్ లో ఉంచవలసి వచ్చిందని తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: #OperationSindoor | Vice Admiral AN Pramod says, "In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier battle group, surface forces, submarines and… pic.twitter.com/ECYUWUpjoj

