Swiggy Report 2025: స్విగ్గి రిపోర్టులో ఆసక్తికర విషయాలు.. ఒకే యువకుడు ఏడాదిలో 228 సార్లు కండోమ్ ఆర్డర్లు!

Swiggy Report 2025 Latest News: ఆధునిక కాలంతోపాటు పాశ్చాత్తా సాంస్కృతి అనుసరించే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ రావడం వల్ల మనుషుల జీవనశైలి పూర్తిగా మారుతూ వస్తోంది. గతంలో ప్రతి ఒక్కరు కిరాణా షాప్కి వెళ్లి సరుకులు తెచ్చుకునేవారు.. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారానే ఇంటికే అతి తక్కువ ధరలకు తెప్పించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే వివిధ గ్రోసరీ యాప్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇప్పటివరకు 10 ఫుడ్ ఆయన్ని గ్రోసరీ డెలివరీ ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ ఫాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే అందరూ ఎక్కువగా వినియోగించేది మాత్రం స్విగ్గి.. ప్రస్తుతం చాలామంది స్విగ్గి ఇంస్టా మార్ట్ లో మాత్రమే ఎక్కువగా గ్రోసరీలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రముఖ ఫుడ్ అండ్ గ్రోసరీ డెలివరీ ప్లాట్ఫారమ్ స్విగ్గీ (Swiggy) ప్రతి సంవత్సరం హౌ ఇండియా స్విగ్గీడ్ వార్షిక నివేదికను విడుదల చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అయితే, ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక నివేదికను కూడా విడుదల చేసింది..
ఈ నివేదికలో భాగంగా ఆశ్చర్యపరిచే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.. ముఖ్యంగా చెన్నైకి చెందిన ఓ కస్టమర్ ఆర్డర్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ (Instamart) ద్వారా చెన్నైకి సంబంధించిన ఓ కస్టమర్ ఏడాదిలో లక్ష రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేశాడు. కేవలం ఆ కస్టమర్ పాలు పెరుగు వంటి నిత్యవసరాలే కాకుండా అత్యధికంగా వ్యక్తిగత సంరక్షణ వస్తువులకు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. సదరు కస్టమర్ ఒక సంవత్సర కాలంలో ఏకంగా 228 సార్లు కండోమ్ ఆర్డర్లు చేసుకున్నారు. అంటే సగటున ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి అతను వీటిని ఆర్డర్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
చాలామంది మెడికల్ షాప్ లేదా జనరల్ స్టోర్ లోకి వెళ్లి ఇలాంటి వస్తువులను అడగడానికి సంకోచిస్తూ ఉంటారు.. అలాంటివారు ఎక్కువగా క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్స్ ఎంచుకుంటున్నారు.. ఇందులో అతి తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం వల్ల చాలామంది వీటిని వినియోగించి ఆర్డర్లు పెట్టుకుంటున్నారు. అలాగే 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ అవ్వడంతో పాటు ప్రైవసీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వినియోగదారులు ఇన్స్టామార్ట్ ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు కొంతమంది ఎక్కువగా నిత్యవసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం వల్ల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులోకి రావడం వల్ల బయట షాపుల్లో కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
చెన్నై మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా కాండమ్స్తో పాటు ప్రెగ్నెన్సీ కిట్లను భారీగా విక్రయించినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా వీటికి సంబంధించిన విక్రయాలు రాత్రి మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈ నివేదికలో భాగంగా బిర్యానీ టాప్ ప్లేస్లో ఉండగా రెండవ ప్లేస్లో ముంబైకి చెందిన ఓ కస్టమర్ ఒకే ఆర్డర్ ద్వారా రూ.42 వేల విలువైన సరుకులను కొనుగోలు చేశారు. ఇక ఈ నివేదికలు మూడవది సంవత్సరంలో 200 సార్లు కాండోమ్స్ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తికి సంబంధించిన వివరాలే.. ఇలా ప్రతి ఒక్కొక్క సంస్థ ప్రత్యేకమైన నివేదికలను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook