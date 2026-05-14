/SIR: పొలిటికల్ పార్టీలను టెన్షన్ పెడుతున్న SIR.. పలు రాష్ట్రాల్లో SIRపై పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు..

Special Intensive Revision: అవును దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటర్ల ప్రక్షాళన తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లను భయపెడుతుంది. అంందుకే ఇప్పటి నుంచే దానిపై పోరాడేందుకు రెడీ అవుతుంది. బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్ పరిధిలో... బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లలను నియమించుకునే వెసులుబాటును రాజకీయ పార్టీలకు ఎలక్షన్ కమిషన్ కల్పించింది. దీని ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఓట్ల తొలగింపు, 2002 జాబితాలో ఉన్న వారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? వలస వెళ్లిన వారు, చనిపోయిన వారి వివరాలను పక్కాగా సరిచూసుకోవచ్చు. బీఎల్ఓలకు సరైన సమాచారం అందించవచ్చు. తద్వారా జాబితా రూపొందించే టైంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకునే అవకాశం రాజకీయ పార్టీలకు ఉంది. దీంతో బీఎల్ఏలను నియమించే పనిలో రాజకీయ పార్టీల నేతలు నిమగ్నమయ్యారు. ప్రధానంగా ఈ బాధ్యత ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలపై పడింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఇప్పటికే అత్యధిక నియోజకవర్గాల నుంచి పేర్లను ఎన్నికల సంఘం, కలెక్టర్లకు అందించాయి. ఇంకా కొన్ని నియోజకవర్గాలకు పేర్లను అందించాల్సి ఉన్నట్లు తెలిసింది.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో బీఎల్ఏల నియామకం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ తోపాటు ప్రధాన పార్టీలకు పెద్ద సవాల్ గా మారింది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, హైక్లాస్ కాలనీల్లో ఏజెంట్లుగా పని చేసేందుకు స్థానికులు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినా వారికి ఆయా కాలనీల్లో నివసించే వారి వివరాలపై పూర్తిస్థాయి పట్టు ఉండడం లేదని సమాచారం. ఎక్కువగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, కాలనీలు గత కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఏర్పాటైనవే. అంతేకాకుండా తమ ఓటు హక్కుపై అందులో నివసించే వారు బయటి వారికి ఎక్కువగా యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడం లాంటి కారణాలు కూడా పట్టణాల్లో బీఎల్ఏలు దొరకకపోవడానికి కారణాలుగా చెబుతున్నారు. పట్టణాలు, నగరాల్లో కొత్త కాలనీలు ఏర్పడగా.. అత్యధిక శాతం విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలకు వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చారని భావిస్తున్నారు. అయితే వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అక్కడ వారికి ఓటు ఉందా, లేదా? ఓటు ఉన్న వారిలో చనిపోయిన వారు ఎవరు? వాటికి ఆధారాలు ఇస్తారా? అనేది సమస్యగా మారింది. ఇలా పట్టణాలు, నగరాల్లో అనేక సమస్యలు ఉండటంతో ఎస్ఐఆర్ అనేది రాజకీయ పార్టీలతోపాటు ఎన్నికల సంఘానికి సైతం సవాల్ గా మారనుందని అంటున్నారు.
ఇంకా 29 స్థానాల్లో బీఎల్ఏల జాబితా ఇవ్వలేదని ఇటీవల జరిగిన బీఆర్ఎస్ సమావేశంలో పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇందులో మాజీ మంత్రుల నియోజకవర్గాలు ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి తలసాని నేతృత్వంలో నగరానికి చెందిన ముఖ్య నాయకులు.. సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి బీఎల్ఏల జాబితాను రూపొందించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
మరోవైపు SIR మూడో దశకి ఈసీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 16 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో మూడో దశ SIRను అమలు చేయనుంది. మూడో దశలో 3 లక్షల 94 వేలకు పైగా బూత్ స్థాయి అధికారులు 36.73 కోట్ల మంది ఓటర్ల దగ్గరకు వెళ్లనున్నారు. జూన్ 21 నుంచి తెలంగాణ, జూన్ 15 నుంచి ఏపీలో SIR అధికారులు వివరాలు సేకరించనున్నారు. అక్టోబర్, సెప్టెంబర్లోగా ఫైనల్ లిస్ట్ ఈసీ ప్రకటించనుంది. మూడో దశ పూర్తయితే 3చోట్ల మినహా దేశవ్యాప్తంగా SIR ముగుస్తుంది.
