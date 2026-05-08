/Chikkaballapura: సభ్యసమాజం తలదించుకునే ఘటన.. నైతిక విలువలు గాలికి, అక్కాతమ్ముడి పెళ్లి! అసలేం జరిగిందంటే?

Sister Marries Brother In Chikkaballapura: ప్రేమ గుడ్డిదే కాదు.. రక్తసంబంధాన్ని కూడా మరిచింది.. ఇది ఓ అక్కాతమ్ముడు పెళ్లి చేసుకున్న ఘటనలో నిరూపితమైంది. ఈ విచిత్ర పెళ్లి కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్లో చోటుచేసుకుంది. వయసులో మాత్రమే కాదు.. వరుసకు కూడా సరిపోలని జంట ఒక్కటైంది. కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ పోలీసులు ప్రకారం.. శశికళ, ప్రవీణ్ అనే వరుసకు అక్కాతమ్ముడు మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైంది. వీరి తల్లులు అక్కాచెల్లెలు అంతేకాదు.. ప్రవీణ్ కంటే శశికళ వయసులో కూడా పెద్దది. వీరి బుద్ధి పెడదోవ పట్టడంతో మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. అంతేకాదు ప్రేమ పరాకాష్టకు చేరడంతో ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తమ కుటుంబం నుంచి రక్షణ కావాలంటూ పోలీసుల పంచనా చేరారు.
అయితే, వీరి ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్న ఇరు కుటుంబాలు పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు. వరుసకు అక్క తమ్ముడు అవుతారని బెదిరించారు. సమాజంలో ఇది ఆమోదయోగ్యం కానీ సంబంధం కూడా అని ఇరు వ్యతిరేకించారు. దీంతో వెంటనే శశికళకు వేరే వ్యక్తితో నిశ్చితార్థం కూడా చేసేశారు. మే 29న పెళ్లి కూడా జరగనుంది. అయితే పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందే శశికళ, ప్రవీణ్ లో ఇంటి నుంచి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు.
అయితే వీరి తల్లిదండ్రులు మాత్రం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, అవమాన భారంతో ఉన్నారు. తమ వంశానికే మచ్చ తెచ్చారంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విచిత్రమైన కేసు ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్లో అంతా చర్చించుకుంటున్నారు.
తల్లిదండ్రులను వారిని ఒప్పించడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ శశికళ మాత్రం తగ్గడం లేదు.. నా ప్రియుడే నాకు సర్వస్వం. తల్లిదండ్రులతో నేను వెళ్ళను అంటూ పట్టుబడుతోంది. ఈ వింత పెళ్లి సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఉంది. ఇలా వరుసకు అక్క తమ్ముడు అయ్యే జంట ఏకమవ్వడంతో సోషల్ మీడియాలో కూడా రచ్చగా మారింది. అసలు సమాజం ఎటువైపు వెళుతుంది? రానున్న తరానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి దాపురించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.