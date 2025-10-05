English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh: ఛీ..ఛీ.. ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. భర్తల్ని మార్చుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు.. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్..

Sister Exchanged their husbands in up: లలిత్ పూర్ కు చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు చేసిన పని ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇంకా ఎన్ని ఘోరాలు చూడాల్రాబాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 5, 2025, 06:40 PM IST
  • యూపీలో ఘోరం..
  • భర్తల్ని మార్చుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు..

Sisters Exchanged their husbands in lalitpur uttar Pradesh: ఇటీవల సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలు చూస్తుంటే మానవత్వం మంటగలిసిందని అందరు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల బంధాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అలాంటి బంధాన్ని కొంత మందిబజార్లొ పడేస్తున్నారు.

పెళ్లి చేసుకుని తమ వాళ్లను హత్యలు చేయడం, సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడం వంటివి చేస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దీనిలో వావి వరసలు మర్చిపోయి మరీ ఛెండాలంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో యూపీలోని లలిత్ పూర్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం తెగ వైరల్గా మారింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లలిత్ పూర్ లోని  పాలి పీఎస్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒకరైతు కొన్నేళ్ల క్రితం తన ఇద్దరు కూతుళ్లకు మంచి సంబంధాలు చూసి పెళ్లి చేశాడు. కొన్నేళ్ల పాటు వీరి కాపురం మంచిగానే సాగింది. ఇద్దరికి పిల్లలు కూడా పుట్టారు. మరీ ఏమైందో కానీ.. చిన్న కూతురు తన బావతో ప్రేమలో పడింది.

ఇద్దరు తరచుగా మాట్లాడుకునేవారు. తొలుత ఇంట్లో వారికి అనుమానం రాలేదు. ఇది కాస్త హద్దు దాటడంతో ఇంట్లో వారు ప్రశ్నించడంతో రాత్రికి రాత్రే వీరిద్దరు పారిపోయారు. ఇంకా..రైతు పెద్ద కూతురు, తన మరిదితో కలిసి వెతుకులాట ప్రారంభించింది. కొన్ని నెలలు ఇద్దరు దొరకలేదు. ఇక్కడే మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. వీరి మధ్య లవ్ ఏర్పడింది. దీంతో వాళ్లు లేకున్న మనం కలిసి ఉందామని ఇద్దరు చనువుగా ఉంటున్నారు.

 ఈ క్రమంలో రైతు వీరి మధ్య యవ్వారం చూసి తలలు పట్టుకున్నారు. బంధువులు అంతా ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ రచ్చ చేశారు. ఇంతలో పారిపోయిన వారు వచ్చారు. ఇంకా వారంతా మాట్లాడుకుని పిల్లల్ని కూడా మార్చుకున్నారు. ఇంకా వీరి ఛెండాలం భరించలేని రైతు ఇద్దరు కూతుళ్లను ఇంట్లో  నుంచి తరిమేశాడు.

Read more: Dindigul Fan as Panjurli Video: కాంతారా థియేటర్‌లోకి పంజూర్లి దైవం.!. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో..

మొత్తంగా వీరి నీచపు పనులు తెలిసి అందరు వీరిని ఏకంగా ఊరిలో కాళ్లు పెట్టనిచ్చేదిలేదని స్పష్టం చేశారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత ఛెండాలంగా తయారయ్యారెంట్రా అని షాక్ అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshSisters love AffairSisters exchanged their husbandsViral newsSisters husband swapping

