Karnataka road Accident: కర్ణాటకలో ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేటు బస్సును ఢీకొన్న కారు.. ఆరుగురు సజీవ దహానం..

Yadgir district road accident:  యాద్గిర్ నుంచి రాయచూర్ వైపు వెళ్తున్న కారు, బెంగళూరు నుంచి కలబురగికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సును ఢీకొట్టింది. దీంతో భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. అంతే కాకుండా ఈ విషాదంలో ఆరుగురు సజీవదహనమయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:43 PM IST
Six people burnt alive After Car Collides With Private Bus Catches Fire karnataka: దేశంలో ఎక్కడ చూసి రోడ్డు ప్రమాదాలు ఠారెత్తిస్తున్నారు. తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలతో ప్రయాణికులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఇటీవల ప్రైవేటు బస్సులు, కార్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెల్లవారు జామున, అర్ధరాత్రుల పూట రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.  కొన్నిసార్లు అతి వేగం వాహనాల ప్రమాదాలకు కారణం కాగా, మరికొన్నిసార్లు తప్పతాగి వాహనాలను నడిపించడం వల్ల  ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ లో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది.  

కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. యాద్గిర్ నుండి రాయచూర్ వైపు వెళ్తున్న కారు, బెంగళూరు నుండి కలబురగికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘోర ప్రమాదం జరగ్గానే వెంటనే రెండు వాహనాలకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ విషాదంలో కారు కాలి బూడిదైంది. దీనిలో ఉన్న ఆరుగురు ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు.

వెంటనే స్థానికులు స్పందించి ఫైర్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఆ ప్రాంత మంతా భీతావహకంగా మారిపోయింది. బస్సులో ఉన్న వారు కూడా అరుపులు కేకలు పెట్టారు. సుర్పుర్ తాలూకాలోని శాంతపుర క్రాస్ సమీపంలో ఈ విషాదం సంభవించింది.

స్థానికుల ప్రకారం.. కాంపాక్ట్ యుటిలిటీ వెహికల్ (CUV) టైరు పగిలిపోవడంతో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయి, ఒక ప్రైవేట్ బస్సును ఎదురుగా ఢీకొట్టినట్లు చెబుతున్నారు.  ఆ తర్వాత ఆ కారు మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో, అందులో  ఉన్న ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారులో ముగ్గురు పిల్లలతో సహా మొత్తం ఎనిమిది మంది ఉన్నారు.

మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని చికిత్స కోసం యాద్గిరి వైద్య విజ్ఞాన సంస్థకు తరలించారు. బస్సు కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది. కానీ అప్పటిేకే దానిలోని ప్రయానికులు కిందకు దిగిపోయారు.  కారు, బస్సు ఢీకొనడానికి గల కారణాలపై అధికారులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

