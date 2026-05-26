/Odisha News: ఒడిశాలో ఘోర విషాదం.. నిర్మాణంలో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో దిగి ఆరుగురు దుర్మరణం.. సీఎం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Six persons died after entering under construction septic tank in Kalahandi Odisha: ఒడిశాలోని కలహండి జిల్లాలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. మదన్పూర్ రాంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గౌడ్ కార్లఖుంట గ్రామంలో ఈ సంఘటన సంభవించింది. స్థానికంగా ఉన్న నిర్మాణ సంబంధమైన పనుల్లో భాగంగా సెప్టిక్ ట్యాంక్ లోని సెంటరింగ్ వ్యర్థాలను తొలగించడానికి కొంత మంది కార్మికులు లోపలికి వెళ్లారు. ఎంత సేపటికి వారు బైటకు రావడంలేదు. దీంతో అనుమానంతో చుట్టుపక్కల అలర్ట్ అయి చూడగా లోపలికి వెళ్లిన వారంత విగత జీవులుగా మారిపోయారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఫైర్ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.
సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో విషపు వాయువులు రిలీజ్ కావడం వల్ల ఆరుగురు చనిపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. చనిపోయిన వారిని సెప్టిక్ ట్యాంక్ నుంచి బైటకు తీశారు. డెడ్ బాడీలను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
చనిపోయిన వారికి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా.. మృతుల కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) నుంచి ఒక్కొక్కరికి రూ. 4 లక్షల చొప్పున ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రకటించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
