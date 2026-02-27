Planetary Parade 2026: ఖగోళంలో అపురూప దృశ్యం.. రేపు ఆకాశంలో ఆరు గ్రహాల మహా పరేడ్..

Planetary Parade 2026 Telugu News: రేపు సాయంత్రం ఆకాశంలో మహా అద్భుతం జరగబోతోంది. ఎన్నో గ్రహాల అరుదైన కదలికల దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. విశ్వంలో జరిగే అరుదైన ఖగోళ సంఘటనల్లో ఒకటైన ప్లానెటరీ పరేడ్ ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన సంభవించబోతోంది. ఈ అద్భుతమైన ఘట్టంలో సౌర కుటుంబంలోని ప్రత్యేకమైన ఆరు గ్రహాలు ఒకే వరుసలో కొలువుదీరబోతున్నాయి. ఈ వరుసలో భాగంగా బృహస్పతితో పాటు శుక్రుడు, బుధుడు, శని, యురేనస్, నెప్ట్యూన్ వంటి ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే వరసలో ఉండడం విశేషం.. అయితే, ఇది భారతదేశంలో కనిపిస్తుందా? వీటిని ఎలా చూడొచ్చు? వీటివల్ల మనుషులపై ప్రభావం ఏదైనా ఉంటుందా? అనే వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శాస్త్రవేత్తలు సమాచారం ప్రకారం.. సూర్యాస్తమయం అయిన 30 నుంచి 60 నిమిషాల తర్వాత ఈ అద్భుతం స్పష్టంగా ఆకాశంలో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటే.. ఎటువంటి పరికరాల సహాయం లేకుండానే పశ్చిమ దిశలో కొన్ని గ్రహాలను మనం నేరుగా సులభంగా వీక్షించవచ్చు. అయితే, ఆకాశంలో వచ్చే మేఘాల కారణంగా ఈ అద్భుతమైన దృశ్యం కనిపించకపోవచ్చు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. రేపు వాతావరణం బట్టి ఈ దృశ్యాలు కనిపిస్తాయా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది..
రేపు కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలను నేరుగా చూడొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆకాశం ఎత్తులో ప్రకాశవంతంగా బృహస్పతి గ్రహం ఉంటుంది.. కాబట్టి దీనిని సులభంగా వీక్షించవచ్చని వారు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా బుధుడితో పాటు శుక్రుడు, శని గ్రహాలు కూడా భూమికి చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు. టెలిస్కోప్తో ఎవరైనాతో పాటు నెఫ్యూన్ వంటి భూమికి చాలా దూరంలో ఉన్న గ్రహాలను చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా వీటిని చూడడానికి బైనాక్యులర్ల సహాయం కూడా అవసరమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలుపుతున్నారు..
ఇవి భారత్ లో కనిపిస్తాయా?
ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలు భారత్లో కూడా కనిపిస్తాయని కొంతమంది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఖగోళ ప్రేమికులైతే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్య ఈ గ్రహాల అమరికను చూడవచ్చని వారు తెలుపుతున్నారు. పట్టణాల్లో కాంతి, కాలుష్యం తక్కువ ఉన్న ప్రదేశాల నుంచి లేదా భవనాల పైకప్పుల నుంచి పశ్చిమ దిశగా చూస్తే ఈ గ్రహాలు వరుసగా కనిపిస్తాయని వారు అంటున్నారు.. ముఖ్యంగా రేపు శుక్రుడు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా కనిపించబోతున్నాడు.. పక్కనే ఉన్న బుధ గ్రహాన్ని గుర్తించడం కూడా ఎంతో సులభం అవుతుంది.. మార్చి మూడవ తేదీన జరగబోయే సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణానికి ముందు ఈ గ్రహాల పెరేడ్ జరగడం విశేషమని కొంతమంది ఖగోళ శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన ఘటన మళ్లీ చూడడానికి ఏళ్ల తరబడి వేచి చూడాల్సి ఉంటుందని వారు అంటున్నారు. అయితే, వీటి ప్రభావం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చూస్తే.. కొన్ని రాశుల వారిపై పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
