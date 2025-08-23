English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mumbai news: ముంబై రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో షాకింగ్ ఘటన .. ఆరేళ్ల చిన్నారిని బాత్రూమ్‌లో ..

small girl found dead in train mumbai: ముంబైలో ఆగి ఉన్న ట్రైన్లో వాష్ రూమ్ లో ఒక డెడ్ బాడీని భద్రత సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా ముంబై రైల్వేస్టేషన్ లో గందర గోళం ఏర్పడింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 05:26 PM IST
  • ముంబై ట్రైన్ లో చిన్నారి డెడ్ బాడీ..
  • విచారణ చేపట్టిన అధికారులు..

Six year old girl found inside wash room dustbin mumbai: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో అనేకమైన దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అసలు ఎవర్ని నమ్మాలి.. ఎవర్ని నమ్మాలో కూడా కూడా అర్థంకానీ విధంగా షాకింగ్ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. భార్యభర్తలు, బంధువులు, స్నేహితులు.. ఇలా చాలా మంచి సంబంధాల్లో కూడా చిన్నపాటి తేడాలు వస్తే హత్యలు చేయడానికి సైతం వెనుకాడటంలేదు.

ఈ క్రమంలో కొంత మంది డబ్బుల కోసం, ఆస్తి పాస్తుల కోసం గొడవలకు దిగుతున్నారు. మరికొంత  మంది అసూయతో చిన్న , పెద్దా అని తేడాలేకుండా ఎవరి ప్రాణాలు సైతం తీసేందుకు వెనక్కుతగ్గడంలేదు. ప్రస్తుతం ముంబై లోకమాన్య టెర్మినల్ రైల్వేస్టేషన్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 

నాసిక్ నుంచి ముంబై చేరుకున్న కుశినగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్ లో వాష్ రూమ్ లోని డస్ట్ బిన్ లో ఒక చిన్నారి డెడ్ బాడీని రైల్వే సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చిన్నారిని అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

అయితే.. ప్రాథమికంగా అందిన వివరాల ప్రకారం.. చిన్నారిది గుజరాత్ అని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇటీవల ఆమె తప్పిపోయింది. ఆమెను ఎవరో కిడ్నాప్ చేసి ఆతర్వాత నాసిక్ తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి ముంబై వస్తున్న ట్రైన్లో ఎక్కి.. చంపేసి ట్రైన్ డస్ట్ బిన్ లో వేసి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో క్లూస్ టీమ్, జాగీలాలు రంగంలోకి దిగి ట్రైన్ లో గాలింపుచర్యలు చేపట్టారు.

Read more: Video Viral: వాగు దాటి, బండరాళ్ల మీద దూకుతూ.. యువతి చేస్తున్న పనికి నెట్టింట ప్రశంసలు.. వీడియో వైరల్..

బంధువులు, తెలిసిన వారి పనిగా పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారి డెడ్ బాడీని పోలీసులు పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

mumbaiMumbai Train Horrorsix year old girl dead in trainsix year old girl child in Mumbaismall girl found dead in kushinagar express

