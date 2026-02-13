UP Woman snake skin row: పాముగా మారిన యువతి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్.. వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు నిజం..

Missing woman reacts on mythical serpent incident uttar Pradesh: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఔరైయాలో ఇటీవల ఒక యువతి బెడ్ మీద కుబుసం పెట్టింది. ఆ తర్వాత తన ప్రియుడితో పారిపోయింది. కుటుంబ సభ్యుల్నిమాత్రం ఒక పాము విగ్రహం తీసుకొని వచ్చి రోజు పూజించుకుంటూ క్రమ క్రమంగా నాగిని అయినట్లు నమ్మించింది.
ఈ ఘటన కాస్త వైరల్గా మారడంతో దీనిపైన సోషల్ మీడియాలో రచ్చ మొదలైంది. అసలు యువతి నాగినిగా కావడం ఏంటని చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యువతి తనపై వస్తున్న పుకార్లపై రియాక్ట్ అయ్యింది. ఒక వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేసింది. తన దీనిలో 20 ఏళ్ల రీనా మాట్లాడుతూ తనకు మరో యువకుడు అంటే ఇష్టమని అతనితో వెళ్లిపోయానని చెప్పింది. అంతేకాకుండా తాను పాము లేదా ఇచ్చాదారి నాగిని అయ్యానని వస్తున్న రూమర్స్ లలో నిజంలేదని కొట్టిపారేసింది.
కొంత మంది యువతికి పెళ్లి జరిగిందని, అతను నచ్చకే ఇలా చేసిందని అంటున్నారు. అయితే.. దీనిలో వింత వింత వాదనాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
Read more: Video Viral: రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన వాహనదారుడు.. బామ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..
ఈ క్రమంలో యువతి మాత్రం తమను డిస్టర్బ్ చేయోద్దని, తన ప్రియుడితో ఆనందంగా ఉన్నట్లు చెప్పింది. తమను వేధించవద్దని చెప్పింది. మొత్తంగా యువతి క్లారిటీ ఇవ్వడంతో కుబుసం, పాముగా మారినట్లు వస్తున్న పుకార్లకు బ్రేకులు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి