  • Telugu News
  • జాతీయం
  • UP Woman snake skin row: పాముగా మారిన యువతి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్.. వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు నిజం..

UP Woman snake skin row: పాముగా మారిన యువతి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్.. వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు నిజం..

Snake skin on bed tragedy in uttar pradesh: పాముగా మారానంటూ కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న రూమర్స్ పై యువతి ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. దీని వెనకాల అసలు విషయాన్ని బైటపెట్టింది.  ఈ ఘటనతో మరోసారి ఈ రచ్చ కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:32 AM IST
  • యూపీ పాము కుబుసం ఘటనలో ఊహించని మలుపు..
  • క్లారిటీ ఇచ్చిన యువతి..

UP Woman snake skin row: పాముగా మారిన యువతి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్.. వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు నిజం..

Missing woman reacts on mythical serpent incident uttar Pradesh: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఔరైయాలో ఇటీవల ఒక యువతి బెడ్ మీద కుబుసం పెట్టింది. ఆ తర్వాత తన ప్రియుడితో పారిపోయింది.  కుటుంబ సభ్యుల్నిమాత్రం ఒక పాము విగ్రహం తీసుకొని వచ్చి రోజు పూజించుకుంటూ క్రమ క్రమంగా నాగిని అయినట్లు నమ్మించింది.

ఈ ఘటన కాస్త వైరల్గా మారడంతో దీనిపైన సోషల్ మీడియాలో రచ్చ మొదలైంది. అసలు యువతి నాగినిగా కావడం ఏంటని చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యువతి తనపై వస్తున్న పుకార్లపై రియాక్ట్ అయ్యింది. ఒక వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేసింది. తన దీనిలో 20 ఏళ్ల రీనా మాట్లాడుతూ తనకు మరో యువకుడు అంటే ఇష్టమని అతనితో వెళ్లిపోయానని చెప్పింది. అంతేకాకుండా తాను పాము లేదా ఇచ్చాదారి నాగిని అయ్యానని వస్తున్న రూమర్స్ లలో నిజంలేదని కొట్టిపారేసింది.

కొంత మంది యువతికి పెళ్లి జరిగిందని, అతను నచ్చకే ఇలా చేసిందని అంటున్నారు. అయితే.. దీనిలో వింత వింత వాదనాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Read more: Video Viral: రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చిన వాహనదారుడు.. బామ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

ఈ క్రమంలో యువతి మాత్రం తమను డిస్టర్బ్ చేయోద్దని, తన ప్రియుడితో ఆనందంగా ఉన్నట్లు చెప్పింది. తమను వేధించవద్దని చెప్పింది. మొత్తంగా యువతి క్లారిటీ ఇవ్వడంతో కుబుసం, పాముగా మారినట్లు వస్తున్న పుకార్లకు బ్రేకులు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar Pradeshwoman turns as snakewoman elopes with lover in upsnake skin on bed in upauraiya woman turns like snake

