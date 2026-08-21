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తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. సోలాపూర్-అనకాపల్లి కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప్రారంభం! శ్రీకాకుళం కూడా!

రైలు ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త! సోలాపూర్ నుంచి అనకాపల్లి మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైలును రెగ్యులరైజ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా సోలాపూర్ వెళ్లే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వార్త అని చెప్పవచ్చు. రైలు నంబర్లు 11313/11314 సర్వీసులను రెగ్యులరైజ్ చేశారు, వాటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:42 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. సోలాపూర్-అనకాపల్లి కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప్రారంభం! శ్రీకాకుళం కూడా!
Image Credit: Solapur-Anakapalle Weekly Express: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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