Solapur-Anakapalle Weekly Express: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణం చేస్తుంటారు. తక్కువ ధరలో, తక్కువ సమయంలో సుదూర ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి రైలు ఉత్తమ మార్గం కావడంతో ఎక్కువ మంది దీనినే ఎంచుకుంటారు. ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇండియన్ రైల్వేలు కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతూ, కొన్నింటిని రెగ్యులర్ సర్వీసులుగా మారుస్తుంటాయి. తాజాగా సోలాపూర్ నుంచి అనకాపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ను వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్గా రెగ్యులరైజ్ చేశారు.
సోలాపూర్ నుంచి అనకాపల్లి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ (ట్రైన్ నంబర్ 11313) ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. తిరిగి అనకాపల్లి నుంచి సోలాపూర్ వెళ్లే రైలు (ట్రైన్ నంబర్ 11314) శనివారం ప్రయాణం ప్రారంభిస్తుంది. శుక్రవారం ఉదయం 9:20 గంటలకు సోలాపూర్ నుంచి అనకాపల్లికి రైలు బయలుదేరుతుంది. ఇది సోలాపూర్ నుంచి అకాల కోటు, దుదాని, గంగాపూర్ రోడ్, కలబురిగి వాడి, యాదగిరి, కృష్ణ, రాయచూర్, మంత్రాలయం, ఆదోని, గుంతకల్, అనంతపూర్, ధర్మవరం, కదిరి, మదనపల్లి రోడ్, పీలేరు, పాకాల, తిరుపతి, రేణిగుంట, శ్రీకాళహస్తి, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, నిడదవోలు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అన్నవరం, ఎలమంచిలి మీదుగా శనివారం సాయంత్రం 5:35 గంటలకు అనకాపల్లి చేరుకుంటుంది.
శ్రీకాకుళం వారికి మరో శుభవార్త...
చర్లపల్లి నుంచి శ్రీకాకుళం మధ్య కూడా మరో స్పెషల్ ట్రైన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాబోయే పండుగలు, లాంగ్ వీకెండ్ కారణంగా పెరిగే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులను ప్రారంభించింది. ట్రైన్ నంబర్ 07037 చర్లపల్లి నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్తుంది, ఇది ఆగస్టు 25 మంగళవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ట్రైన్ నంబర్ 07126 శ్రీకాకుళం నుంచి చర్లపల్లికి ఆగస్టు 26 బుధవారం నడుస్తుంది.
ట్రైన్ నంబర్ 07037 చర్లపల్లి నుంచి రాత్రి 8:30 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది చర్లపల్లి నుంచి నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, దువ్వాడ, విశాఖపట్నం, సింహాచలం, కొత్తవలస, విజయనగరం, చీపురుపల్లి మీదుగా శ్రీకాకుళం చేరుకుని ఉదయం 12:45 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.
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