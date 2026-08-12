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Solar Eclipse Today: సూర్యగ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు.. అయినా ఈ రూల్స్ పాటించాలా?

Solar Eclipse 2026:ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో అరుదైన ఖగోళ ఘట్టం జరగనుంది. ఈ రోజున పరిపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే రేఖలోకి వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని కొన్ని దేశాల్లో ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా చూడగలరు. అయితే భారతదేశంలోని ప్రజలకు మాత్రం ఈసారి సూర్యగ్రహణం కనిపించదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:07 PM IST
Solar Eclipse Today: సూర్యగ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు.. అయినా ఈ రూల్స్ పాటించాలా?
Image Credit: Solar Eclipse 2026(source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Solar Eclipse Today: సూర్యగ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు.. అయినా ఈ రూల్స్ పాటించాలా?
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