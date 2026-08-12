Solar Eclipse 2026: ఈ రోజు పరిపూర్ణ సూర్యగ్రహణం గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, ఉత్తర రష్యా, స్పెయిన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, పోర్చుగల్లోని కొంత భాగంలో స్పష్టంగా కనిపించనుంది. అలాగే యూరప్లోని చాలా ప్రాంతాలు, కెనడా, ఉత్తర అమెరికా, వాయువ్య ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షిక సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుంది.
భారత్లో గ్రహణం కనిపించదు
భారత్లోని ఏ ప్రాంతం నుంచి కూడా ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని చూడలేరు. మన దేశం పూర్తిస్థాయి గ్రహణ మార్గంలో లేకపోవడంతో పాటు పాక్షిక గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతాల్లో కూడా లేదు. అందువల్ల భారతదేశంలో నివసించే వారికి ఈ ఖగోళ దృశ్యం ప్రత్యక్షంగా కనిపించదు.
భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాక్షిక గ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 11:16 గంటలకు గ్రహణం గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుతుంది. ఆగస్టు 13 అర్ధరాత్రి 12:04 గంటలకు సంపూర్ణ గ్రహణం ముగుస్తుంది. పూర్తిగా గ్రహణ ప్రక్రియ ఆగస్టు 13 వేకువజామున 1:28 గంటలకు ముగుస్తుంది.
సూతక కాలం ఉంటుందా?
సూర్యగ్రహణం సమయంలో సూతక కాలాన్ని పాటించే సంప్రదాయం హిందూ కుటుంబాల్లో ఉంది. సాధారణంగా సూర్యగ్రహణానికి 12 గంటల ముందు సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుందని నమ్ముతారు. ఈ సమయంలో ఆహారం తీసుకోకపోవడం, పూజలు చేయకపోవడం వంటి కొన్ని నియమాలను పాటిస్తారు.
అయితే గ్రహణం కనిపించని ప్రాంతాల్లో ఈ నియమాలు వర్తించవని సంప్రదాయ విశ్వాసం చెబుతోంది. కాబట్టి ఆగస్టు 12న భారత్లో సూర్యగ్రహణం కనిపించనందున ఇక్కడ సూతక కాలం పాటించాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.
అంటే చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీలు కూడా ఈ గ్రహణం కోసం ప్రత్యేక ఆహార లేదా ఇతర సంప్రదాయ నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం లేదని సమాచారం. సాధారణంగానే తమ రోజువారీ పనులు చేసుకోవచ్చు.
సూర్యగ్రహణం ఒక ముఖ్యమైన ఖగోళ సంఘటన. దీనిని శాస్త్రీయంగా అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు, తమ సంప్రదాయాలను పాటించే వారు తమ విశ్వాసాల ప్రకారం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు. అయితే గ్రహణాన్ని నేరుగా చూడాలనుకునేవారు తప్పనిసరిగా సరైన సూర్యగ్రహణ కళ్లద్దాలు వంటి భద్రతా పద్ధతులను ఉపయోగించాలి.
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