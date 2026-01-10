Somanath Temple Special: సోమనాథ జ్యోతిర్లింగ వైభవం.. 1000 యేళ్ల ఆత్మ గౌరవం..

Jyothirlinga Somanath Temple 1000 Years: పురాణ ఇతిహాసాల ఘట్టాల అనుసారం పుట్టిన పుణ్యక్షేత్రం... విధ్వంసకర దాడులతో విచ్చిన్నమైనప్పటికీ.. పాలకుల ప్రతిష్టాత్మక సంకల్పానికి సాక్షిగా నిలిచింది. సముద్ర తీరాన ఆటుపోట్ల ఆంతర్యం దాగిన సోమనాథ్ దివ్యక్షేత్రం ప్రత్యేకతలు ఎన్నో. దుర్మార్గుల దండయాత్రలో పలు మార్లు ధ్వంసమై తిరిగి నిలబడింది. భక్ తివిశ్వాసాలతో దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లుతున్న సోమనాథ్ దివ్యక్షేత్రం గురించి ఎంత చెప్పినా.. తక్కువే. ఇది అరేబియా మహాసముద్ర తీరం... అహ్లాదకర వాతావరణం... హిరణ్, కపిల, సరస్వతి మూడు నదులు కలిసే త్రివేణీ సంగమంలో చంద్రుడు ప్రతిష్టించిన దివ్యక్షేత్రం. జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు...పార్వతీ సమేతుడైన సోమనాథుడిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో తొలి క్షేత్రంగా సోమనాథ్ క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయ వైభవం వెనుక దుర్మార్గుల దురాగతాలు, చారిత్రక దాడులున్నాయి. దాడి జరిగిన ప్రతిసారీ... దేదీప్యమానంగా దివ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందడం.. భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
పురాణ ఇతిహాసాల్లో దక్ష ప్రజాపతి శాపంతో చంద్రుడు.. బ్రహ్మదేవుడి సలహాతో ప్రభాస తీర్థంగా పిలిచే ఈ స్థావరం నుంచి శివుడి కోసం తపస్సు చేశారు. చంద్రుడి కఠోర తపస్సును మెచ్చిన శివుడు అనుగ్రహించారు. దీంతో శాప తీవ్రతను తగ్గించడంతో ఆనంద భరితుడైన సోమశేఖరుడు బంగారంతో దివ్యక్షేత్రాన్ని నిర్మించారని ప్రాచుర్యంలో ఉంది. శివుడు స్వయంభువుగా వెలసి చంద్రుడి పేరుతో సోమనాథుడిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు. త్రేతా యుగంలో రావణుడు వెండితో ఆలయాన్ని నిర్మిస్తే... ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు చందనంతో దివ్యమందిరాన్ని పునర్నిర్మించారని చరిత్ర పుటల్లో కనిపిస్తోంది.
సోమనాథ క్షేత్రం చరిత్రలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంది. 1026, జనవరిలో తొలిసారి విధ్వంసానికి గురైంది. సోమనాథాలయంపై తొలిదాడి జరిగి వెయ్యేల్లు పూర్తైయింది. ముస్లిం పాలకుల దాడిలో విధ్వంసానికి గురైంది. మళ్లీ పునరుద్ధరణకు నోచుకుంది. ఇలా ప్రతి సారీ వైభవాన్ని చాటుకుంది. తొలి దాడి కలిగించిన ప్రేరేపణతో 1026 తర్వాత పలుమార్లు ఈ చారిత్రక ఆలయంపై దాడులు జరిగాయి. మన సంస్కృతిని, ప్రజల్ని బానిసలుగా చేయడానికి అలా బీజం పడింది. దాడి ప్రయత్నం జరిగిన ప్రతిసారీ ఆలయాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రజలు దృఢంగా అడ్డుపడ్డారు. కొందరు ప్రాణత్యాగం చేశారు. 1890లలో స్వామీ వివేకానంద ఈ పుణ్యస్థలిని సందర్శించారు. దక్షిణాదిలోని ఆలయాలు, సోమనాథ్ క్షేత్రం వంటివి మనకెంతో విజ్ఞానాన్ని అందిస్తాయని, పుస్తకాల్లో లేని చరిత్రను చెబుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎన్ని దాడులు జరిగినా, ఎన్ని తరాలు మారినా ఇలాంటి ఆలయాలు ప్రజల్ని మరింత బలవంతుల్ని చేశాయి. అదే జాతీయ జీవన స్రవంతి ప్రత్యేకత. భారత దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత అప్పటి భారత హోంశాఖ మంత్రి సర్థార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చొరవతో సోమనాథ్ క్షేత్రం పునరుద్ధరణకు నోచుకుంది. 1951 మే 11 తేదీన ఆలయానికి పునఃప్రతిష్టాపన జరిగింది. ఇప్పటికి 75 ఏళ్లు కావొస్తున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత అప్పటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్రప్రసాద్ చేతుల మీదుగా శివలింగ ప్రతిష్టాపన చేశారు. సోమనాథుడి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న అరేబియా మహాసముద్ర కెరటాలు అద్బుత సందేశాన్నిచ్చాయి. విద్వేషం, మత మౌఢ్యం అనేవి క్షణకాలం పాటు విధ్వంసం సృష్టించవచ్చేమోగానీ విశ్వాసం, కట్టుబాట్లకు ఉన్న శక్తి శాశ్వతమని అలల ఆటుపోట్లు సాక్షీభూతంగా నిలిచాయి.
చారిత్రక వైభవానికి సాక్షీభూతంగా నిలిచిన సోమనాథ్ క్షేత్రాన్ని జనవరి 11 తేదీన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సందర్శించారు. సోమనాథ్ ఆలయంపై విదేశీయుడు గజనీ మహ్మద్ దాడి చేసి, విధ్వంసం సృష్టించాడు. మొదటిసారి ధ్వంసం చేసిన దురాగతానికి వెయ్యేళ్లు అవుతున్న సందర్భంగా సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరమంతా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను తలపెట్టారు. సోమనాథుని దివ్యక్షేత్రంలో ఈ నెల 8 నుంచి 11వ తేదీ వరకు వివిధ ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.
నాటి దురాక్రమణదారులు నేడు గాలిలో కలిసిన ధూళి కణాలయ్యారు. కాలగర్భంలో కలిసి పోయారు. వారి పేర్లు విధ్వంసానికి పర్యాయపదాలుగా మిగిలాయి. వారంతా చరిత్ర గ్రంథాల్లో పాదసూచికలు మాత్రమే. సోమనాథ్ క్షేత్రం మాత్రం దివ్యత్వానికి ప్రతీక. దిగంతాలకు అతీతంగా దేదీప్యమై వెలుగులు విరజిమ్ముతోంది. 1026 నాటి దాడితో ఏమాత్రమూ చెక్కుచెదరని ఆ అజేయమైన, చిరతరమైన స్ఫూర్తిని మనకు గుర్తు చేస్తూనే ఉంటుంది. సోమనాథ్ ఒక ఆశా దీతం. ద్వేషం, మతోన్మాదాలకు తాత్కాలికంగా ధ్వంసం చేసే శక్తి ఉండవచ్చు. కానీ సత్యమూ, ధర్మంపై అచంచలమైన విశ్వాసమూ అమరత్వాన్ని సృజించగలవని సోమనాథ్ క్షేత్రం చాటుతోంది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో తొలి క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతూ భక్తుల విశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది.
(రచయత.. ముని రాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
