/UP Man marries Mother In law Video: ఓర్నాయనో.. పిల్లనిచ్చిన అత్తను పెళ్లాడిన అల్లుడు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..

Son in law marries his mother in law in court Kanpur Uttar Pradesh: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది జనాలు బరితెగించి మరీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. మానవ సంబంధాలను, రక్త సంబంధాలను పూర్తిగా అభాసుపాలు చేసే ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. చుట్టుపక్కల వారు కనీసం ఏమనుకుంటారన్న కామన్సెన్స్ లేకుండా మనిషి రూపంలొ ఉన్న జంతువుల కంటే హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తరచుగా ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీగా ఉంటున్నాయి. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థికపరమైన విషయాలతో గొడవలు పడి ఒకర్ని మరోకరు చంపుకొవడం లేదా డైవర్స్ తీసుకొవడం చేస్తున్నారు.
పిల్లనిచ్చిన అత్తగారితో అల్లుడి పెళ్లి 🙏🫠
కాన్పూర్ దేహాత్📍: ప్రేమకు వయసుతో పనిలేదు.. బంధుత్వాలతో అస్సలే సంబంధం లేదు అనుకున్నారో ఏమో..
ఓ అల్లుడు తన అత్తగారి అందానికి ముగ్ధుడై ఆమెనే పెళ్లాడాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్ దేహాత్ అక్బర్పూర్ పరిధిలో ఈ విచిత్ర ఘటన వెలుగుచూసింది.… pic.twitter.com/mjwXbrkEVw
— AVM (@AvmNews7) June 8, 2026
కొన్ని వివాహేతర సంబంధ ఘటనలు చూస్తుంటే సమాజం అసలు ఎటుపోతుందని ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పిల్లనిచ్చిన అల్లుడితో అత్త, కూతురు తల్లితో అల్లుడి తండ్రి, కోడలితో మామ ప్రేమాయణం ఇలాంటి నీచమైన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. తాజాగా.. మరో దారుణం యూపీలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ దేహాత్ ప్రాంతంలో అల్లుడు తన అత్తతో ప్రేమలో పడ్డాడు.ఆ తర్వాత ఏకంగా కోర్టుకు వెళ్లి మరీ వెళ్లి చేసుకున్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్ దేహాత్ అక్బర్పూర్ పరిధిలో ఈ విచిత్ర ఘటన వెలుగుచూసింది. అత్త అందానికి ముగ్గుడైన అల్లుడు తరచుగా ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లేవాడు. ఈ క్రమంలో అత్తతో ప్రేమలో పడ్డాడు. తరచుగా భార్యను వదిలి పెట్టి, తిరిగి తీసుకొని వెళ్లాలనే నెపంలో అత్తను కలిసేవాడు. ఈ రకంగా వారి మధ్య ప్రేమ అది కాస్త వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఆతర్వాత కొన్ని రోజులు అత్తను తమతో పాటుఉంచుకుందాని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తరచుగా భార్యతో గొడవలు పడేవాడు.
మరోవైపు కూతురు కోపంతో పుట్టింటికి వెళ్లిపోయేంది. అత్త తన అల్లుడికి వంటి పెట్టాలని నెపంతో అల్లుడితో రొమాన్స్ చేసేది. ఇది కాస్త చుట్టుపక్కల వారికి తెలియడంతో రచ్చ మొదలైంది. ఇక తన కాపురంలో తన తల్లి నిప్పులు పొస్తుందని తెలిసి ఆ కూతురు తల్లిని, భర్తను నిలదీసింది.
ఇక వీరి యవ్వారం కాస్త బైటపడంతో చేసేది లేక సభ్య సమాజంలో ఏమకున్నాతమకు అవసరం లేదని ఈ జంట స్థానికంగా రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. తమ ఇద్దరి అంగీకారంతో ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. తమ పెళ్లిని, పూల దండలుమార్చుకున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. తమ బంధాన్ని సమాజం అంగీకరించి, ఆశీర్వదించాలని ఆ జంట కోరింది.
సవతి తల్లి, భర్తతో మొదటి భార్య వాగ్వాదం..
తన భర్త, తల్లి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం మొదటి భార్యకు తెలియడంతో ఆమె రిజిస్ట్రర్ ఆఫీస్ కు వచ్చింది. అక్కడ భర్తతో, తల్లితో బంధువులతో కలసి దాడికి దిగింది. దీంతో హైడ్రామా నెలకొనడంతో స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి మొదటి భార్యను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. అక్కడ ఆమెకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు.
మొత్తంగా ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. వావి వరసలు మర్చిపోయి ఈ నీచమైన పనులు ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాటి వల్ల సమాజంలో చెడు ఆలోచనలు ఎక్కువగా పెరిగిపోతాయని నెటిజన్లు తీవ్రమైన ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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