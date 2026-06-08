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UP Man marries Mother In law Video: ఓర్నాయనో.. పిల్లనిచ్చిన అత్తను పెళ్లాడిన అల్లుడు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..

Woman court marries son in law in uttar Pradesh: తరచుగా భార్యతో గొడవలు పడి ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లేలా చేసేవాడని చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అత్తతో రొమాన్స్  చేసేవాడని అసలు విషయంను బైటపెట్టారు. యూపీలోని కాన్పూర్ దేహాత్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:25 PM IST
UP Man marries Mother In law Video: ఓర్నాయనో.. పిల్లనిచ్చిన అత్తను పెళ్లాడిన అల్లుడు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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