Sonali Bendre Land Dispute News: హీరోయిన్ సోనాలి బెంద్రేతో పాటు అతని భర్త గోల్డీ బెహ్ల్పై కేసు నమోదయ్యింది. తన తాతల తరం నాటి భూమని ఇప్పుడు ఆ దంపతులు అక్రమంగా పత్రాలను తారుమారు చేశారని ఆరోపణలు చేశాడు. దీంతో పాటు ఆ ఎకరా భూమి తనదే అంటూ న్యాయపోరాటం కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కాడు.
నటి సోనాలి బెంద్రే, ఆమె భర్త గోల్డీ బెహల్లపై ఇప్పుడు కేసు నమోదయ్యింది. పుణెలోని ఓ ఎకరం భూమి కొనుగోలు విషయంలో తమను మోసం చేశారని ఓ రైతు ఆవేదన ఇప్పుడు బయటకువచ్చింది. సోనాలి బెంద్రే భర్త గోల్డీ బెహల్ కొనుగోలు చేసిన భూమి తమ కుటుంబ పూర్వీకుల ఆస్తి అని ఇప్పుడు ఓ రైతు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఒప్పందంలో చట్టపరమైన వాస్తవాలను దాచిపెట్టారని ఆ రైతు స్పష్టం చేశారు.
పుణెలోని ఈ ఎకరం భూమి వివాదంలో గోల్డీ బెహల్, నటి సోనాలిపై ఆరోపణలు చేసిన రైతు పేరు చంద్రకాంత్ బాబు షిండే. ఏప్రిల్ 1, 1957 నుండి ఈ వివాదాస్పద భూమి తన తాత కేసు బాబాజీ షిండే పేరు మీద నమోదై ఉందని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ఆ భూమిపై ఆయనకే పూర్తి హక్కులు ఉన్నాయని ఆ రైతు తెలిపారు. అయితే అసలు యజమాని నుంచి ఆ భూమిని మొదట మోసపూరిత పద్ధతుల ద్వారా బాలా షిండేకు అమ్మినట్లు చెప్పిన చంద్రకాంత్ షిండే.. ఆ తర్వాత పూర్తి హక్కులను చాకచక్యంగా దాచిపెట్టి గోల్డీ బెహల్ పేరు మీదకు బదిలీ చేశారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. రిజిస్టర్ పత్రాలను తారుమారు చేయడం ద్వారా ఆ భూమిపై తమ కుటుంబ హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు.
ఫిర్యాదుదారు తరఫు న్యాయవాది వన్రాజ్ షిండే ఈ విషయంలో గట్టిగా గళం వినిపిస్తున్నారు. కేవలం కొనుగోలు, అమ్మకం పత్రాలను రూపొందించడం లేదా భూమి రికార్డులలో ఒకరి పేరు ఉండటం వల్ల ఎవరూ చట్టబద్ధమైన యజమాని అయిపోరని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ఆ ఎకరం భూమిపై తన క్లయింట్ కుటుంబానికి అన్ని చట్టపరమైన హక్కులు ఉన్నాయని ఆ లాయర్ తెలిపారు. వాటిని విస్మరించి అక్రమంగా రిజస్టర్ చేయించారని ఆయన తెలిపారు. ఇది పూర్తిగా తప్పు అని నొక్కిచెప్పారు.
2025 డిసెంబర్లో సోనాలి బెంద్రే, ఆమె భర్త గోల్డీ బెహ్ల్ ఈ వివాద భూమి వద్దకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ తన తల్లితో విగ్వాదం జరిగినట్లు చంద్రకాంత్ షిండే తెలిపారు. గోల్డీ బెహ్ల్, అతని మనుషులు తన వృద్ధ తల్లిపై దాడి చేసి, ఆమెను దురుసుగా ప్రవర్తించారని రైతు చంద్రకాంత్ షిండే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత షిండే న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీంతో ఈ కేసు ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది. ప్రస్తుతం గోల్డీ బెహ్ల్ తరఫు న్యాయవాది రాజు షిండే అన్ని ఆరోపణలను ఖండించారు. ఈ కేసు పూణేలోని వాద్గావ్ మావల్ కోర్టులో విచారణలో ఉంది.
