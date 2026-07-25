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Dharmendra Pradhan: నా ప్రియమైన బొద్దింకలకు అభినందనలు.. ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ ట్వీట్‌ వైరల్‌

Sonam Wangchuk And Prakash Raj Tweets: విద్యార్థుల పోరాటానికి తలొగ్గిన కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మిన్నంటాయి. విద్యార్థుల పోరాటంలో ప్రధాన భాగమైన సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ స్పందించారు. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామాపై వారిద్దరూ ఏమన్నారంటే..

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:04 PM IST
Dharmendra Pradhan: నా ప్రియమైన బొద్దింకలకు అభినందనలు.. ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ ట్వీట్‌ వైరల్‌

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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