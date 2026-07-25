/Dharmendra Pradhan: నా ప్రియమైన బొద్దింకలకు అభినందనలు.. ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ ట్వీట్‌ వైరల్‌

Dharmendra Pradhan Resignation: రాజీలేకుండా.. ధృడసంకల్పంతో విద్యార్థులు అలుపెరగకుండా ఉద్యమం చేయడంతో భారత ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. విద్యార్థుల ఉద్యమానికి తలొగ్గిన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ ఎట్టకేలకు రాజీనామా చేశాడు. ఆయన రాజీనామాతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మిన్నంటాయి. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామాపై పలు రంగాల ప్రముఖులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు స్పందిస్తున్నారు. అయితే మొదటి నుంచి విద్యార్థులకు తోడుగా ఉన్న పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, సినీ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామాను స్వాగతించారు.
వాంగ్చుక్ స్పందన
నీట్ పేపర్ లీక్పై అవిశ్రాంత పోరాటం చేసిన పర్యావరణ వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామాపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ‘ఇది ప్రజాస్వామ్య విజయం’ అంటూ పోస్టు చేశారు. ‘వీధుల నుంచే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం. ఇది శాంతి, సహనం, పట్టుదల సాధించిన విజయం. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ, దేశ యువతకు అభినందనలు తెలిపారు. భయాన్ని వీడి ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో ఇకపై ఉద్యమం జవాబుదారీతనం, విద్యాసంస్కరణల దిశగా ముందుకు సాగుతుంది' అని సోనమ్ వాంగ్చుక్ ప్రకటించారు.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
నీట్ పేపర్ లీక్పై సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఉద్యమాన్ని తీవ్రస్థాయికి తీసుకెళ్లారు. జూన్ 28వ తేదీన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనకు మద్దతుగా సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. 26 రోజులపాటు నిరాహారదీక్ష చేసిన ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీలతో గురువారం విరమించారు. ఆందోళనలో పాల్గొన్నవిద్యార్థులపై కేసులు, నీట్ వివాదం నేపథ్యంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు పరిహారం అంశాలపై కేంద్రం ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.
ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందన
సోనమ్ వాంగ్చుక్ నేతృత్వంలో సాగిన ఉద్యమంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూనే బొద్దింకలు అదే విద్యార్థుల పోరాటంపై అభినందనలు తెలిపారు. అధికారాన్ని, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే హక్కు ప్రజలకు ఉందనే విషయాన్ని ఈ పోరాటం నిరూపించిందని 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రకాశ్ రాజ్ పోస్టు చేశారు. ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన పోస్టుకు నెటిజన్లు వేగంగా స్పందిస్తున్నారు. విద్యార్థుల పోరాటానికి అండగా నిలిచిన ప్రకాశ్ రాజ్ను కూడా అభినందిస్తున్నారు.
Congratulations ❤️❤️❤️ my Dear Cockroaches.. Dear Sonam wangchuk sir and every single one who stood by the youth . You Have proved that you can bring a regime down to its knees . 💪💪💪 #justasking pic.twitter.com/efMYgbzxlf
— Prakash Raj (@prakashraaj) July 25, 2026
ట్వీట్ ఇదే!
'నా ప్రియమైన బొద్దింకల (కాక్రోచ్)కు అభినందనలు. ప్రియమైన సోనమ్ వాంగ్చుక్ సర్, యువత పక్షాన నిలబడిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఒక నిరంకుశ పాలనను మీరు మోకాళ్లపైకి తెప్పించగలరని నిరూపించారు'- ప్రకాశ్ రాజ్