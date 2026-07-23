Sonam Wangchuk Latest News: ప్రముఖ సామాజిక వేత్త, పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఎట్టకేలకు ముగిసింది. కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా, సహాయ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్లతో జరిగిన కీలక సమావేశం అనంతరం ఆయన తన దీక్షను విరమించారు. మంత్రులు స్వయంగా నిమ్మరసం అందించి వాంగ్చుక్తో దీక్షను విరమింపజేశారు.
అసలేం జరిగింది?
పరీక్షల లీకేజీల అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ.. సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. దీక్ష క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆయనను ప్రత్యేక చికిత్స నిమిత్తం గుర్గావ్లోని మేదాంత ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వాంగ్చుక్ను కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లు కలిసి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు. వాంగ్చుక్ లేవనెత్తిన ప్రధాన సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందని.. తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని కేంద్ర మంత్రులు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దేశానికి మీ సేవలు ఇంకా చాలా అవసరమని.. యువత భవిష్యత్తు, విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కేంద్ర మంత్రులు ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చిన్నట్లు సమాచారం..
శాంతియుత చర్చలకు మార్గం సుగమం..
కేంద్ర మంత్రుల నుంచి సానుకూలమైన స్పందన లభించడంతో పాటు పలువురు పార్లమెంట్ సభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు తాను దీక్ష విరమించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సోనమ్ వాంగ్చుక్ తెలిపారు. విద్యార్థులు, యువత ఆందోళనలను విరమించి.. ప్రభుత్వంతో చర్చలకు ముందుకు రావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రభుత్వంతో జరిగిన ఈ చర్చలు సానుకూల వాతావరణంలో ముగియడంతో దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడినట్లు తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల సమస్యలపై ప్రభుత్వంతో కలిసి శాంతియుత మార్గంలో పరిష్కరిస్తారని వాంగ్చుక్ తెలిపిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
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