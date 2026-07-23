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Sonam Wangchuk: ఆమరణ నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్..

Sonam Wangchuk News: పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ చేపట్టిన నిరాహార దీక్ష ముగిసింది. కేంద్ర మంత్రుల హామితో ఆమరణ నిరాహార దీక్షను విరమించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 01:17 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:21 AM IST
Sonam Wangchuk: ఆమరణ నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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