Sonia Gandhi: మరోసారి సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత.. ఆస్పత్రికి తరలింపు..

Sonia Gandhi admitted to sir gangaram hospital delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గత కొన్నిరోజులుగా వాయు నాణ్యత గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. చాలా మంది బైటకు వెళ్లాలంటేనేభయపడిపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో ఎయిర్ ఎమర్జెన్సీని కూడా ప్రకటించారు. అన్ని వయసుల వారు ఢిల్లీలో వాయుకాలుష్యంతో అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు ఒక్కసారిగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆమెను సన్నిహితులు సర్ గంగారం ఆస్పత్రికి తరలించారు. సోనియా గాంధీ తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస కోశ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఊపిరిపీల్చుకొవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవడంతో వెంటనే హుటాహుటీన ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరోవైపు సోనియా గాంధీకి వైద్యులు ప్రత్యేకంగా అన్నిరకాలైన వైద్య పరీక్షలు చేశారు. సోనియాను సోమవారం అర్ధరాత్రి ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరోవైపు వాతావరణంలోని మార్పుల వల్ల సోనియా గాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరంలేదని వైద్యులు ప్రకటించారు.
మొత్తంగా ఆమె అనారోగ్యం నుంచి రెండు మూడు రోజుల్లో కోలుకుంటారని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే గతంలో కూడా సోనియా గాంధీ పలు మార్లు ఛాతీ సంబంధిత నిపుణుని నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందం ఆమె ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించింది.
Read more: Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..
ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ హెల్త్ సాధారణ స్థితిలోనే ఉందని, అభిమానులు,కార్యకర్తలు భయపడాల్సిన అవసరంలేదని వైద్యులు తెలిపారు. మరోవైపు సోనియా గాంధీ తొందరగా కొలుకొవాలని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి