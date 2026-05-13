  Sonia Gandhi Health: కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలింపు!

Sonia Gandhi Health: కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలింపు!

Sonia Gandhi Health Update: సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో హుటాహుటిన బుధవారం తెల్లవారుజామున గురగ్రామ్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి ఆమెను తరలించారు. అయితే ఆమెకు ఓ చిన్న శస్త్ర చికిత్సను వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు బయటకు రావాల్సి ఉంది.
Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 13, 2026, 11:18 AM IST|Updated: May 13, 2026, 11:18 AM IST
Image Credit: Sonia Gandhi Health Update

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

