/Sonia Gandhi Health: కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలింపు!

Sonia Gandhi Health Update: సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో హుటాహుటిన బుధవారం తెల్లవారుజామున గురగ్రామ్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి ఆమెను తరలించారు. అయితే ఆమెకు ఓ చిన్న శస్త్ర చికిత్సను వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మరిన్ని వివరాలు బయటకు రావాల్సి ఉంది.
79 ఏళ్ల ఎంపీ అయిన సోనియా గాంధీ, రాజస్థాన్ నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. ఇటీవలి కాలంలో ఆమెకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. ఢిల్లీతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలోని ఆసుపత్రులలో అనేక సార్లు చికిత్స పొందారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో అస్వస్థతకు గురైనట్లు అందరికి తెలిసిన విషయమే. అదే సమయంలో ఆమె ఢిల్లీలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యాన్ని కుటుంబసభ్యులు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీలతో పాటు వారి మనుమలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది జనవరిలో, శ్వాసకోశ అసౌకర్యం కారణంగా సోనియా గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఢిల్లీలోని శీతాకాల పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న కాలుష్య స్థాయిల కారణంగా బ్రాంకైల్ ఆస్తమా స్వల్పంగా తీవ్రతరం కావడమే ఆమె పరిస్థితికి కారణమని అప్పుడు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. గతేడాది ఆమెకు అనేకసార్లు అనారోగ్యం కారణంగా షిమ్లా, ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో విరివిగా చికిత్స పొందారు.
రాజ్యసభకు ఎన్నిక అవ్వడానికి ముందు ఐదుసార్లు లోక్సభ ఎంపీగా పనిచేసిన సోనియా గాంధీ, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యంత ప్రభావవంతమైన నాయకులలో ఒకరిగా ఉన్నారు. ఆమె కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా రెండు పర్యాయాలు కూడా పనిచేశారు. పార్టీ యొక్క సంస్థాగత, రాజకీయ వ్యవహారాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook