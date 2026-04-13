  • Sonia Gandhi: మహిళా రిజర్వేషన్.. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై సోనియా కీలక వ్యాఖ్యలు..

Sonia Gandhi: మహిళా రిజర్వేషన్.. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై సోనియా కీలక వ్యాఖ్యలు..

Sonia Gandhi: కేంద్ర ప్రభుత్వం జనగణనతో సంబంధం లేకుండా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కు రెడీ అయింది. ఇందులో పెంచే నియోజకవర్గాలతో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేజన్లు 2029 ఎన్నికల నుంచి అమల్లోకి తీసుకురాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. అంతేకాదు ఈ నెల 16 నుంచి 18 వరకు మూడు రోజులు పాటు ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్ సమావేశాలను నిర్వహించేందుకు రెడీ అవుతంది. దీనిపై ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ భగ్గు మంటోంది. సోనియా గాంధీ ఇది ఏకంగా రాజ్యాంగంపై దాడిగా అభివర్ణించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:00 PM IST

Sonia Gandhi: మహిళా రిజర్వేషన్.. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై సోనియా కీలక వ్యాఖ్యలు..

Sonia Gandhi fires on Central Government: దేశ వ్యాప్తంగా 2029 నుంచి నియోజకవర్గాల పెంపుతో పాటు మహిళలకు 33 శాతం ఉద్దేశించిన నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్ కు సంబంధించిన బిల్లుపై కేంద్రం కీలక సమావేశాలను ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. అంతేకాదు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2029 నుంచి అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికలను మహిళ రిజర్వేషన్స్ తో నిర్వహించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో 16 నుంచి 18 వరకు మూడు రోజులు పాటు ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు సమావేశం కానున్నాయి. ఈ ప్రత్యేక చట్టం సమావేశాల్లోనే బిల్లు పాస్ చేయించుకోవాలనే పట్టుదలతో కేంద్రం ఉంది. 

ఈ నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున్ ఖర్గేతో పాటు సోనియా గాంధీ సహా కాంగ్రెస్ పాలిత ముఖ్యమంత్రులు కేంద్రానికి లేఖలు రాసారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రధాని మోడీకి బహిరంగ లేఖ రాశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్‌ వేర్వేరు అంశాలు అని..మహిళా కోటాను వెంటనే అమలు చేస్తే స్వాగతిస్తామని తెలిపారు. 

డీలిమిటేషన్‌కు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఆలోచించాలన్నారు. డీలిమిటేషన్‌పై జాతీయ ఏకాభిప్రాయం అవసరం అని పేర్కొన్నారు. అన్ని పార్టీలతో చర్చించాలని..పార్టీ ప్రయోజనాల కంటే జాతీయ ప్రయోజనం ముఖ్యమన్నారు. బీజేపీకి తాత్కాలికంగా లాభం జరగోచ్చు..కానీ దీర్ఘకాలంలో దేశానికి నష్టం అన్నారు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి.

ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ, లోక్ సభ స్థానాలు 50 శాతం పెరగనున్నాయి.దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కంటే నియోజకవర్గాల పునర్విజనే అత్యంత కీలకమైని చెప్పుకొచ్చారు. పశ్చిమ బంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికలు జరగుతున్న వేళ కేంద్రం ఈ బిల్లు తీసుకురావడంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జనగణనతో సంబంధం లేకుండా నియోజకవర్గాల పునర్విజన అనేది రాజ్యాంగంపై చేస్తోన్న దాడిగా అభివర్ణించారు.  ఈ సందర్భంగా ఓ పత్రికకు ఎడిటోరియల్ కాలం రాశారు. 

 

ఈ సమావేశాలను పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తే స్వాగతిస్తామన్నారు. అయితే ప్రధాని మోడీ మాత్రం దీనిపై సంపాదకీయాలు రాయడం.. అన్ని పార్టీల ఎంపీలు ఈ బిల్లుకు సహకరించాలని మద్దతు కోరుతున్నరాని సోనియా దుయ్యబట్టింది. ఈ విషయంలో తన మాటే చెల్లుబాటు కావాలనే ప్రధాని మొండిపట్టు పడుతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. కేవంల రాజకీయ లబ్ది కోసమే కేంద్రం ఈ చట్టం ఈ సమయంలో తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. లోక్ సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభల సీట్లను 50 శాతం పెంచడానికి మేము రెడీనే. కానీ 2027 జనాభా లెక్కల తర్వాత ఇది చేపట్టాలనేదే తమ అభిమతమని పేర్కొన్నారు. ఈ  సవరణ బిల్లును ఏప్రిల్ 16 నుంచి 18 నుంచి కాకుండా పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో తీసుకొస్తే బాగుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Sonia GandhiSonia Gandhi Wrote Letter to PM ModiTelangana DelimitationAssembly Parliaent Seats Will IncreaseDelimitation

