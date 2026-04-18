South Central Railway Good News: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మరో వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. చర్లపల్లి-నర్సాపూర్ మధ్య ఈ రైలు సర్వీసును అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఇప్పటికే పలు వీక్లీ రైళ్లను వేసవి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని రెగ్యులర్ చేసింది. అలాగే మరికొన్నింటిని పొడిగించింది. అయితే, చర్లపల్లి- నర్సాపూర్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో 2ఏ, 3ఏ, స్లీపర్ బోగీలు, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి. వారాంతపు రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ వైపు వెళ్లే వారికి ఈ రైలు అనువుగా ఉంటుందని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి.
చర్లపల్లి-నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును మే 2వ తేదీన ప్రారంభించనున్నారు. ప్రతి శనివారం రాత్రి 7.50 గంటలకు ఈ రైలు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రాత్రి 9.35 గంటలకు నల్గొండకు చేరుకుంటుంది. రాత్రి 1.15 నిమిషాలకు గుంటూరు, రాత్రి 2.35గంటలకు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ వద్దకు చేరుకుంటుంది. ఇక తెల్లవారుజామున 3.45 గంటలకు గుడివాడ, 4.35 గంటలకు కైకలూరు చేరుకుంటుంది. తెల్లవారుజామున 4.55 గంటలకు ఆకివీడు, 5.30 గంటలకు భీమవరం టౌన్ చేరుకుంటుంది. 5.45 నిమిషాలకు వీరవాసరం, ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు పాలకొల్లు, 7 గంటలకు నర్సాపురం చేరుకుంటుంది.
ఏప్రిల్ 26వ తేదీ నుంచి నర్సాపురం-చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు (17062)ను ప్రారంభించనున్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఆదివారం రోజూ రాత్రి 8 గంటలకు నర్సాపూర్ నుంచి ఈ రైలు బయల్దేరుతుంది. పాలకొల్లు, వీరవాసరం, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 10.58 గంటలకు విజయవాడ జంక్షన్ చేరుతుంది. అనంతరం గుంటూరు, నల్గొండ రైల్వే స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణించి సోమవారం ఉదయం 7.50 గంటలకు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్కు ఎక్స్ప్రెస్ చేరుకుంటుంది.
మరోవైపు.. వేసవి రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే విజయవాడ మీదుగా పలు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. బెంగళూరు నుంచి మహారాష్ట్రలోని బలార్షా వరకు ప్రత్యేక రైలు సర్వీసును అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ రైలు (నం. 06551) ఈ నెల 24వ తేదీన బెంగళూరులో ఉదయం 8:50 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా ప్రయాణించి, మరుసటి రోజుబఉదయం 6:00 గంటలకు బలార్షా చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు (నం. 06552) బలార్షాలో ఉదయం 5.15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు విజయవాడ, వరంగల్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతూ వెళ్తుండటంతో ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు ఇది గొప్ప అవకాశం మారింది.
