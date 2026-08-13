/అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!

Woman Electrocutes Husband in Delhi: అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగలు దాడి చేశారని.. తన భర్తను చంపేసి డబ్బులు పట్టుకెళ్లారని ఆమె కేకలు వేసింది. ఏమి తెలియనట్లు పోలీసుల ముందే కన్నీరు పెట్టుకుంది. కానీ కట్ చేస్తే.. ఆ దారుణ హత్యకు సూత్రధారి, పాత్రధారి ఆమేనని తేలింది..! భర్త సరిగా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదన్న కక్ష.. ప్రియుడితో కలిసి జీవించాలనే కామదాహం.. ఒక సాధారణ గృహిణిని కిరాతకురాలిగా మార్చాయి. దక్షిణ ఢిల్లీలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఈ దారుణ హత్యోదంతం వివరాలు ఇలా.. ఆగస్టు 10న ఉదయం దక్షిణ ఢిల్లీలోని రతియా మార్గ్లో ఆగష్టు 10వ తేదీన ఉదయం 5 గంటలకు దోపిడీ ఘటనతో ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఓ ఇంట్లో దొంగతనం జరగడంతోపాటు బిల్డర్ మున్నా లాల్ (55) రక్తపు మడుగులో పడిపోయి ఉన్నాడు. ఇంటిపై సొరుగులు తెరిచి ఉన్నాయి. బట్టలు నేల మీద చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. భార్య బోరున విలపిస్తుండగా.. స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని.. అతడిని ఎయిమ్స్ (AIIMS) ట్రౌమా సెంటర్కు తరలించగా.. అప్పటికే అతను మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఇల్లంతా చిందరవందరగా ఉండటంతో.. రాత్రివేళ పైకప్పు ద్వారా ఇంట్లోకి జొరబడిన దొంగలే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారని ఆయన భార్య మంజు (45) పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఫోరెన్సిక్ బృందం సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించగా.. పలు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. మున్నా లాల్కు ముందుగా మత్తుమందు ఇచ్చారని, ఆపై గొంతు నులిమి, తలపై తీవ్రంగా కొట్టినట్లు తేలింది. అంతటితో ఆగక.. అతని మర్మంగాలకు తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్లు ఇచ్చినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. ఇంట్లోని రక్తపు మరకలను తుడిచేందుకు ప్రయత్నించిన ఆనవాళ్లతోపాటు సమీపంలోని సీసీటీవీ (CCTV) కెమెరాల్లో ఒక ముసుగు వ్యక్తి అర్ధరాత్రి 1:45 నుంచి 3:15 గంటల మధ్య ఇల్లు దాటి వెళ్లడం నమోదైంది.
ప్రత్యేక పోలీస్ బృందం మంజును సుదీర్ఘంగా విచారించగా.. అసలు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మంజు తన 20 ఏళ్ల ప్రియుడు చమన్తో కలిసి ఈ హత్యకు పథకం రచించింది. భర్తను మట్టుబెడితే చమన్కు రూ.5 లక్షలతో పాటు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక సాయం అందిస్తానని, ఇద్దరం కలిసి జీవించవచ్చని ఆమె ఆశ చూపిందని పోలీసులు తెలిపారు. "చమన్ తెచ్చి ఇచ్చిన నిద్రమాత్రలను మంజు భర్త రాత్రి భోజనంలో కలిపింది. మున్నా లాల్ స్పృహ తప్పి పడిపోగానే.. ఇద్దరూ కలిసి లైవ్ వైర్ల ద్వారా అతని మర్మంగాలకు తీవ్రమైన కరెంట్ షాక్లు ఇచ్చారు. అనంతరం మందపాటి కర్రతో తలపై బాది, గొంతు నులిమి హత్య చేశారు. హత్య జరిగిన తరువాత మంజు చమన్కు రూ.20 వేల నగదు ఇచ్చింది. కేసును దారి మళ్లించేందుకు ఇల్లంతా చిందరవందర చేసి దోపిడీ దొంగలు వచ్చినట్లు సెట్ చేశారు.." అని పోలీసులు తెలిపారు.
జాయింట్ సీపీ విజయ్ కుమార్, డీసీపీ అనంత్ మిత్తల్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం ఈ కేసుకు సంబంధించి నిందితురాలు మంజు, ఆమె ప్రియుడు చమన్లతో పాటు వారికి ఆశ్రయమిచ్చిన కిషన్ అనే మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది. వారి వద్ద నుంచి రూ.15 వేల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులపై హత్య, కుట్ర సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నారు.