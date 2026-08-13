Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!

అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!

Woman Electrocutes Husband in Delhi: దక్షిణ ఢిల్లీలోని రతియా మార్గ్‌లో చోటుచేసుకున్న మున్నా లాల్ (55) హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. దోపిడీ దొంగల హత్యగా చిత్రీకరించేందుకు భార్య మంజు (45) శతవిధాలా ప్రయత్నించినా.. ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు, సీసీటీవీ పుటేజ్ ఆమె గుట్టు రట్టు చేశాయి. ప్రియుడు చమన్‌తో కలిసి భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్‌లు ఇస్తూ అత్యంత అమానుషంగా చంపిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 13, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:47 PM IST
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!
Image Credit: Delhi Murder Case (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని.. భర్త మర్మంగాలకు కరెంట్ షాక్ ఇచ్చి ఘోరం..!
2
3
4
5