South West Monsoon 2026: భారతదేశ వ్యాప్తంగా రైతాంగంతో పాటు సామాన్య ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నైరుతి రుతుపవనాలు ఎట్టకేలకు కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. సాధారణంగా జూన్ మొదటి వారంలోనే ప్రవేశించాల్సిన ఇరుతుపవనాలు గత ఎడాదితో పోలిస్తే ఈసారి కాస్త ఆలస్యంగా దేశంలోకి అడుగుపెట్టేయని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఆలస్యమైనప్పటికీ వీటి రాకతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది.
కేరళంకు ఆరెంజ్ అలర్ట్
వర్షాలు తీవ్రత దృష్టి ఆ కేరళం రాష్ట్రంలోని మూడు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
తమిళనాడులో భారీ వర్ష సూచన
తమిళనాడులోని దాదాపు 15 జిల్లాల్లో రాబోయే 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిచే అవకాశం ఉందని ఐఎండి హెచ్చరించింది.
ఆలస్యంగానైనా నైరుతి రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించడంతో అటు రైతులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రతలు జనాలకు రుతుపవనాల రాక ఉపశమనం లభించింది. ఇవి వేగంగా ముందుకు సాగి రానున్న రోజుల్లో మిగతా రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం కేరళం రాష్ట్ర తీరాన్ని తాకిన ఈ నైరుతి రుతుపవనాలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత బలపడి వేగంగా ముందుకు కదిలి ముందుకు అనుకూల వాతావరణం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇవి త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సహా మిగిలిన మధ్య ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలకు విస్తరించనున్నాయి. రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైనప్పటికి రాబోయే రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండి వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook