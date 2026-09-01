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సదరన్‌ రైల్వేలో 4,471 ఉద్యోగాలు.. 10th, ITI పాసైన వారికి బంపర్ ఛాన్స్! పూర్తి వివరాలు ఇవే  

సదరన్ రైల్వే సంస్థ వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న అప్రెంటిషిప్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఆగస్టు 28వ తేదీ నుండి అభ్యర్థులు ఈ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 4,471 అప్రెంటిషిప్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 వివరాలను ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:06 AM IST
సదరన్‌ రైల్వేలో 4,471 ఉద్యోగాలు.. 10th, ITI పాసైన వారికి బంపర్ ఛాన్స్! పూర్తి వివరాలు ఇవే  
Image Credit: Southern Railway Apprentice Recruitment 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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