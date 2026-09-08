/ 2,536 ఖాళీలతో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ భారీ నోటిఫికేషన్.. ఇంటర్ పాసైతే చాలు..!!

SSC CHSL 2026 Notification: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వంలోని పలు మంత్రిత్వ శాఖలు, లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ (LDC), జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (JSA), డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ (DEO)లలో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి మొత్తం ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి?.. ఎవరు అర్హులు?.. జీతం ఎంతుంటుంది?.. ఎలా అప్లయ్ చేసుకోవాలి?. వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC), డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ (DEO), లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ (LDC), జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (JSA) వంటి పోస్టులలో 2,536 ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ (10+2) లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ 2026 కొరకు రిజిస్ట్రేషన్ను ప్రారంభించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 7న ముగుస్తుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను అధికారిక SSC వెబ్సైట్, ssc.gov.in ద్వారా సమర్పించవచ్ఛని అధికారులు సూచించారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 7గా నిర్ణయించారు. ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 8. దరఖాస్తు సవరణల విండో అక్టోబర్ 14న తెరుచుకుని, అక్టోబర్ 16న మూసివేస్తారు.
విద్యా అర్హతలు (అక్టోబర్ 7, 2026 నాటికి)
వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖలలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ (DEO)/DEO గ్రేడ్ 'A' పోస్టుల కోసం: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి సైన్స్ విభాగంలో గణితం ఒక సబ్జెక్టుగా 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి లేదా దానికి సమానమైన అర్హత కలిగి ఉండాలి. LDC/JSA, DEO/DEO గ్రేడ్ 'A' (పైన పేర్కొన్న శాఖ/మంత్రిత్వ శాఖలోని DEOలు మినహా) పోస్టులకు.. అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా విశ్వవిద్యాలయం నుండి 12వ తరగతి లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి .12వ తరగతి బోర్డు పరీక్ష లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, వారు అక్టోబర్ 7, 2026 కటాఫ్ తేదీ నాటికి లేదా అంతకంటే ముందుగా అవసరమైన అర్హతను కలిగి ఉండాలి.
వయస్సు:
అభ్యర్థులకు కనీసం 18 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా 27 సంవత్సరాల వయస్సు ఉండాలి. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు చెందిన దరఖాస్తుదారులు నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపునకు అర్హులు. జనరల్, ఓబీసీ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము రూ. 100. అయితే, అన్ని కేటగిరీల మహిళా అభ్యర్థులకు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు, మాజీ సైనికులకు ఇది ఉచితం.
నియామక పరీక్ష విధానం:
నియామక పరీక్ష కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) ద్వారా రెండు దశలలో (టైర్-I, టైర్-II) నిర్వహిస్తారు. టైర్-Iలో ఆంగ్ల భాష, సాధారణ మేధస్సు (రీజనింగ్), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (గణితం), జనరల్ అవేర్నెస్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీనికి మొత్తం 200 మార్కులు కేటాయించారు. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మాత్రమే టైర్-II పరీక్ష, స్కిల్/టైపింగ్ టెస్ట్కు హాజరయ్యేందుకు అర్హులు అవుతారు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
*దరఖాస్తులను కొత్త SSC వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోగల MySSC మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సమర్పించాలి.
*ఒన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) నమూనా ప్రోఫార్మా, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారాలు అధికారిక నోటిఫికేషన్కు జతచేయబడ్డాయి.
*కొత్త వెబ్సైట్లో తమ వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR)ను ఇంకా జనరేట్ చేసుకోని అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా దానిని జనరేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే పాత వెబ్సైట్లో జనరేట్ చేసిన OTRలు కొత్త వెబ్సైట్లో పనిచేయవు.
*OTRను పూర్తి చేసిన తర్వాత, అభ్యర్థులు పరీక్ష కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్ను నింపడానికి ముందుకు వెళ్లవచ్చు.
*కొత్త వెబ్సైట్లో ఒకసారి OTR రూపొందించిన తర్వాత, అభ్యర్థులు ఆ కొత్త వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే అన్ని పరీక్షలకు అది చెల్లుబాటు అవుతుంది.
*OTR ప్రక్రియను పూర్తి చేసేటప్పుడు అభ్యర్థులు ఆధార్ ఆధారిత ధృవీకరణను ఎంచుకోవాలని సూచించడమైనది.
ఆధార్ ధృవీకరణను ఎంచుకున్న అభ్యర్థులు సమర్పించిన దరఖాస్తులు, వారు అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో /లేదా సంతకం నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవనే కారణంతో రిజక్ట్ కావు. అటువంటి అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించడానికి ఇటీవలి కలర్ ఫోటోను గానీ లేదా అసలైన, చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో గుర్తింపు పత్రాన్ని గానీ సమర్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.
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