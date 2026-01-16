SSC GD Final Result 2025 Out: ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ SSC తుది ఫలితాలను మెరిట్ లిస్ట్ పీడీఎఫ్ రూపంలో అధికారిక వెబ్సైట్ ssc.gov.in పొందుపరిచింది. మొత్తంగా 50 వేల మందికి పైగా ఇందులో సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఎంపికైనవారు బీఎస్ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్ ఇతర మిలిటరీ ఫోర్సెస్ సంబంధించి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ (CBT) క్లియర్ చేశారు. దీంతోపాటు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్, ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా పూర్తయింది. అభ్యర్థులు వెంటనే పేరు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
SSC GD ఫైనల్ రిజల్ట్..
ఎస్ఎస్సీ జీడీ తుది ఫలితాలు 2025 అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. SSC.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో 'రిజల్ట్' ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి అక్కడ మీ ఫలితాలను డైరెక్టర్ లింకు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎస్ఎస్సీ జీడీ పరీక్షల ద్వారా 50 వేల మందికి పైగా షార్ట్ లిస్టు చేసింది.
ఎస్ఎస్సీ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫైయింగ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా కచ్చితంగా పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు రాష్ట్రాలవారీగా జనరల్ ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ మెరిట్ లిస్ట్ కోటా ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
SSC GD పిడిఎఫ్..
ఎస్ఎస్సీ జీడీ ఫైనల్ రిజల్ట్ పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిగా వెబ్సైట్లో మీ రోల్ నెంబర్, అభ్యర్థి పేరు, తండ్రి పేరు క్యాటగిరి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అధికారిక వెబ్సైట్ SSC.gov.in హోం పేజీలో SSC GD సీబీటీ ఫలితాలు కటాఫ్ సెక్షన్ ఎంపిక చేయాలి. అక్కడ ఈ ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్ 2025 డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి Ctrl+F నొక్కితే రోల్ నెంబర్ పీడీఎఫ్ రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఆ రోల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ అయినట్టు ధ్రువీకరణ. దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
తుది ఫలితాల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?
ఎస్ఎస్సీ తుది ఫలితాల తర్వాత అభ్యర్థులను షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు. బీఎస్ఎఫ్ జాయినింగ్ లెట్టర్ వెంటనే విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి 2026 లో సంబంధిత అభ్యర్థులకు ఈ జాయినింగ్ లెటర్ అందజేస్తారు. ట్రైనింగ్ సెంటర్ అడ్రస్ అందులో పొందుపరుస్తారు. సంబంధిత ధ్రువీకరణ పత్రాలతో అభ్యర్థులు వెంటనే రిపోర్టింగ్ డేట్ వరకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
