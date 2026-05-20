New heights of ESSEL Group: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ప్రపంచంలో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. భారతదేశంలో మీడియా సంస్థగా సుపరిచితం. మాస్ మీడియా, మౌలికసదుపాయాల కల్పన, ప్యాకేజింగ్ రంగాల్లో రారాజుగా విరాజిల్లుతోంది. మహారాష్ట్రలోని ముంబై ప్రధాన కేంద్రంగా ఆవిర్భవించిన మీడియా సంస్థ భారతదేశంలోనే గొప్ప సంస్థగా ఎదిగింది. టెలివిజన్ రంగానికి కొత్త భాష్యం చెప్పింది. టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేని రోజుల్లో సవాళ్లను అధిగమించింది... శక్తియుక్తులతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వినోదాన్ని, విజ్ఞానాన్నిపంచి ప్రజల ఆదరణకు చేరువైంది. ఆ తర్వాత శాటిలైట్ సర్వీసులతో సత్తాచాటింది. ఆధునిక టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న రోజుల్లో ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలెజెన్స్ సాంకేతిక ఫలాలను సొంతం చేసుకుని ప్రగతిపథంలో దూసుకుపోతోంది. భారత దేశగడ్డపై ఎస్సెల్ గ్రూప్ సంస్థలు ప్రజా విశ్వాసంతో దేశ ఆర్థికప్రగతిలో భాగస్వామ్యమైన ప్రస్థానం ఓసారి చూద్ధాం...
హిస్సార్ లోని అదంపూర్ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన జగన్నాథ్ గొయెంకా 1926లో చిరు ప్రయత్నం... ఇపుడు మహావృక్షంగా విస్తరించింది. ఆహారధాన్యాల వ్యాపారం కోసం మెస్సర్స్ రామ్ గోపాల్ ఇంద్రప్రసాద్ పేరుతో జగన్నాథ్ గొయెంకా వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. 20 ఏళ్ల తర్వాత అదంపూర్ నుంచి హిస్సార్ కు మకాం మార్చారు. 1948లో ఢిల్లీ కేంద్రంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలను విస్తరించారు. ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్న వ్యాపార కార్యకలాపాలు 1966 నాటికి కొత్తరూపును సంతరించుకున్నాయి. పప్పు మిల్లు, రెండు కాటన్ జిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీలను నిర్వహించేస్థాయికి ఎదిగింది.
గోమెంకా కుంటుంబంలో 1926లో మెస్సర్స్ రామ్ గోపాల్ ఇంద్ర ప్రసాద్ సంస్థ బాధ్యతలను సుభాష్ చంద్ర తీసుకున్న తర్వాత 1969లో సంస్థ స్వరూపం మారిపోయింది. సుభాష్ చంద్ర లక్ష్మీనారాయణ్ సంస్థగా ఆవిర్భించింది. సుభాష్ చంద్ర 20 ఏళ్ల వయసులో 17 రూపాయలను జేబులో పెట్టుకుని, ఓ సూట్ కేస్ ప్యాంటు షర్టు ప్యాంటుతో ఢిల్లీ చేరుకున్నాడు. 1971లో ఢిల్లీ కేంద్రంగా రైతుల నుంచి సేకరించిన పప్పు ధాన్యాన్ని పాలిషింగ్ చేసి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను వ్యాపారులకు పంపిణీ చేసే కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. 1976 నాటికి సుభాష్ చంద్ర లక్ష్మీ నారాయణ్ కంపెనీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ గా మారిపోయింది. 1981 నాటికి ఎస్సెల్ గ్రూప్ సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. భారత దేశానికి ట్యూబ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఎస్సెల్ ప్రొప్యాక్ లిమిటెడ్ సంస్థ ద్వారా భారత దేశంలో అగ్రగామి సంస్థగా అవతరించింది. ట్యూబ్ తయారీలో అగ్రస్థానంలో నిలించింది. ఇపుడు ప్పంచ దేశాల్లోనే అత్యధిక ట్యూబులు తయారు చేస్తున్న సంస్థగా రాణించింది. ప్రతి సంవత్సరం 8 వందల కోట్ల ట్యూబులను తయారుచేస్తున్న సంస్థగా అగ్రస్థానంలో నిలించింది. 1990లో ముంబై మహానగరంలో ఎస్సెల్ వరల్డ్ పేరుతో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద అమ్యూజ్ మెంట్ పార్కును ఏర్పాటు చేసింది.
గొయెంకా కుటుంబీకుల్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలపై పట్టుసాధించిన సుభాష్ చంద్ర దార్శనికత సంస్థ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు మార్గాన్ని నిర్ధేశించింది. ఆధునిక పోకడలతో టెలివిజన్ రంగాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించింది. సతీష్ చంద్ర సారథ్యంలో జీ ఎంటర్ టైన్మెంట్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ఇపుడు ప్రంపచంలోనే మల్టీనేషనల్ కంపెనీగా, కేబుల్ టీవీ వ్యవస్థనుంచి శాటిలైట్ ద్వారా టెలివిజన్ ప్రసారాలు, డిజిటల్ మీడియా రంగంలో టెక్నాలజీ వినియోగించుకోవడంలో ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్, డిష్ టీవీ ద్వారా వినోద విభాగాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీని సద్వినియోగం చేసుకుని మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కొత్తపుంతలు తొక్కింది. జీ మీడియా కార్పొరేషన్ దీనికి సారథ్యంలో మీడియా, వినోద రంగాల్లో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 172 దేశాలలో వందకోట్ల మంది వీక్షకుల ఆదరణతో విశ్వసనీయ సంస్థగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించాయి. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు, ప్రత్యేక ప్యాకేజింగ్, బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజ తవ్వకం, పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ ఆర్థిక ప్రగతిని సాధించింది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, టెక్నాలజీ, విద్య , విలువైన లోహాల రంగాలలో అదనపు వాటాలున్నాయి. గోయేంకా కుంటుంబం విశ్వాసానికి మారుపేరుగా నిలించింది. భారతీయ స్టాక్ ఎక్సేంజీలలో అనేక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలను నిర్వహిస్తోంది. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీల ద్వారా విభిన్న పరిశ్రమల విస్తరణకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. లామినేటెడ్ ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ల కోసం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రత్యేక ప్యాకేజింగ్ కంపెనీ EPL లిమిటెడ్ పూర్వం ఎస్సెల్ ప్రోప్యాక్ లో భాగంగా ఉంది. చిన్న చిన్న పట్టణ ప్రాంతాల్లో పరిమిత సంఖ్యలో కేబుల్ వ్యవస్థద్వారా టెలివిజన్ ప్రసారాలతో కేబుల్ టెలివిజన్, బ్రాడ్ బ్యాండ్ సేవలను అందించింది. ఆ తర్వాత జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ , మీడియా, బ్రాడ్కాస్టింగ్, OTT ప్లాట్ఫారమ్ సేవల ద్వారా విశేష ప్రేక్షక ఆరణ చూరగొంది. డిష్ టీవీ ఇండియా లిమిటెడ్ కంపెనీ ద్వారా డైరెక్ట్-టు-హోమ్ టెలివిజన్ ప్రసారాలను చేపట్టి తిరుగులేని సంస్థగా ఎదిగింది. జీ మీడియా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ద్వారా దేశీయంగా ప్రాంతీయ భాషలతో మీడియా నెట్వర్క్ ను విస్తరించడంలో అగ్రస్థానంలో నిలించింది.
వ్యాపార రంగంలో మెళకువలను, ప్రజల నాడిని తెలుసుకున్న సుభాష్ చంద్ర మీడియా దిగ్గజాల్లో అగ్రగణ్యుడిగా నిలిచారు. 1992లో జీ ఎంటర్ టైన్మెంట్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ద్వారా దేశంలో వినోదం, వార్తా ప్రసారాలతో మెజారిటీ ప్రజలకు వినోదంతో విజ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టారు. జీ టీవీ ప్రసారాలతో దేశ వ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ప్రాంతీయ భాషల్లో టీవీల ద్వారా వినోద కార్యక్రమాలు, వార్తా ప్రసారాలకే వన్నె తెచ్చారు. దశలవారీగా 2025నాటికి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ టీవీ ఛానళ్ల నిర్వహణలో జీ నెట్వర్క్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలతో రాణిస్తున్న సుభాష్ చంద్ర రాజకీయాల్లోనూ రాణించారు. 2016లో హర్యాణా నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సుభాష్ చంద్ర, భారతీయ జనతాపార్టీ మద్ధతుతో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా విజయం సాధించారు. వ్యాపార దిగ్గజంగా, సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన సుభాష్ చంద్ర ప్రజాప్రతినిధిగా చట్టసభల్లో ఆ పదవికే వన్నె తెచ్చారు.
వ్యాపార దిగ్గజం సుభాష్ చంద్ర ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆర్జించడమే కాదు... సమాజానికి ఏదో చేయాలనే తపనతో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్ స్థాపించారు. ఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన 90ఏళ్ల వార్షికోత్సవంలో భారత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్ ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 5వేల కోట్ల నిధితో ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలను ప్రోత్సహించి, పారిశ్రామిక ప్రగతిలో భాగస్వామ్యమయ్యారు. విద్యావంతులు, మేథావులను పరిశ్రమల స్థాపనకు ఆర్థిక తోడ్పాటును అందించి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచేందుకు సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆశావహుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే సారథిగా నిలిచింది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో )
