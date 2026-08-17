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Ujjain Stampede: ఏడాదికి ఒక్కరోజే దర్శనం.. ఉజ్జయినీ మహాకాల్ నాగచంద్రేశ్వరాలయంలో భారీ తొక్కిసలాట..

Stampede in Ujjain mahakal temple: ఏడాదికి ఒక్కరోజే నాగచంద్రేశ్వర స్వామి దర్శనం ఉండటంతో చుట్టుపక్కల రాష్ట్రల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. దీంతో భక్తులు వేచి ఉన్న క్యూలైన్ లలో ఒక్కసారిగా తోపులాట చోటు చేసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:08 PM IST
Ujjain Stampede: ఏడాదికి ఒక్కరోజే దర్శనం.. ఉజ్జయినీ మహాకాల్ నాగచంద్రేశ్వరాలయంలో భారీ తొక్కిసలాట..
Image Credit: Ujjainmahakalstampede

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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