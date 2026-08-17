/Ujjain Stampede: ఏడాదికి ఒక్కరోజే దర్శనం.. ఉజ్జయినీ మహాకాల్ నాగచంద్రేశ్వరాలయంలో భారీ తొక్కిసలాట..

Stampede in Ujjain mahakal nagchandreshwar temple: హిందూవులంతా శ్రావణ మాసంలో వచ్చిన నాగపంచమి పండగను ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈసారి నాగ పంచమి సోమవారం రోజు కలిసి రావడం అత్యంత అరుదుగా చెప్తున్నారు. దీంతో శైవాలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. అయితే.. మధ్య ప్రదేశ్ లో ఉన్న ఉజ్జయినీలో మహా కాలేశ్వర ఆలయం ఉంది. ఇక్కడస్వామి వారు ఏడాదికి ఒక్కరోజు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. మిగిలిన రోజులు ఈ ఆలయం మూసివేసి ఉంచుతారు. ఈ నేపథ్యంలో నాగ పంచమి వేళ నాగ చంద్రేశ్వర ఆలయంకు భారీగా భక్తులు తరలి రావడంతో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది.
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि परिसर में करंट फैलने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में डर का माहौल बन गया। इसके बाद भारी भीड़ में लोग इधर-उधर भागने लगे और एक-दूसरे को धक्का… pic.twitter.com/dfIXKCcBzw
— Ashutosh Prasad (@ashukrpd) August 17, 2026
మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్లో ఉన్న మహాకాల్ ఆలయ సముదాయంలోని నాగచంద్రేశ్వర ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. మహాకాల్ ఆలయం పై అంతస్తులో ఉన్న శ్రీ నాగచంద్రేశ్వర ఆలయంలో దర్శనం కోసం హర్సిద్ధి ఆలయ కూడలి వద్ద క్యూలో ఉన్న భక్తుల మధ్య గందరగోళం చెలరేగింది. బారికేడ్ల లోపల ఉన్నస్తంభాలకు విద్యుత్ సరఫరా జరిగిందని కొంత మంది చెప్పడంతో అందరు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.
క్యూలైన్ లో ఉన్న వారు ఒకరిపై మరోకరుపడిపోయారు. దీంతో కొంత మంది కింద పడిపోయారు. వీరిపైనుంచి భక్తులు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. దీంతో కింద పడ్డ భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అసలు అక్కడ ఏంజరుగుతుందో తెలియక మరికొంత మంది భక్తులు బైటకు వచ్చేశారు. మొత్తంగా ఆలయం అంతా భక్తుల అరుపులు, కేకలతో తీవ్ర గందర గోళంగా మారింది. వెంటనే సిబ్బంది అప్రమత్తమై పోలీసులకు, అంబులెన్స్ లకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రులకు తరలించారు.
గాయపడిన వారిలో ఉజ్జయిని దండ భవన్లో నివాసం ఉంటున్న హిందూ బాయి, మనీష్ కుమారుడు సాగర్, 19 ఏళ్లు, ఉజ్జయిని కిషన్పురా నివాసి లక్ష్మీబాయి, ఉజ్జయిని దండ భవన్లో నివాసం ఉంటున్న లక్ష్మీబాయి, అనసూయ, ఆమె తల్లి మమత, గంజ్బాసోడా నివాసితులు, హరిశ్చంద్ర, గుజరాత్లోని సిల్వస్సా, వాపి, సోనం, వాపి, సోనాం గ్రామానికి చెందిన 18వ వయస్సులో నివసిస్తున్నారు.
బీహార్లోని దర్భంగా నివాసి సుజిత్ కుమార్, గ్వాలియర్ నివాసి ఖుషీ మరియు తులసి మరియు ఆమె తల్లి రేఖా బాయి, ఇద్దరూ గుజరాత్లోని వల్సాద్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఘటన కారణంగా దర్శన వ్యవస్థకు తాత్కాలికంగా నిలిపి వేశారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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