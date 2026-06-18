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SBI PO Notification 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగాల జాతర.. డిగ్రీ పాసైన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్, రూ.48,000 జీతంతో ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ జాబ్స్‌!

SBI PO 2026 Notification Out for 1500 Vacancies: ఇటీవల డిగ్రీ పూర్తి చేసిన నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు, ఎన్నో రోజులుగా బ్యాంక్‌ జాబ్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారికి ఒక శుభవార్త. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ల (PO) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1500 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ను ఈరోజు అధికారికంగా విడుదల చేశారు, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మీరు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://sbi.bank.in/ లో తెలుసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST
SBI PO Notification 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగాల జాతర.. డిగ్రీ పాసైన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్, రూ.48,000 జీతంతో ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ జాబ్స్‌!
Image Credit: SBI PO 2026 Notification Out for 1500 Vacancies

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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