SBI PO 2026 Notification Out for 1500 Vacancies: చాలా కాలంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకు ఒక గొప్ప అవకాశం. ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 1500 ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మీరు కూడా బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం పరీక్షలకు సిద్ధమవుతుంటే, ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఎస్బీఐ పీఓ పోస్టుల వివరాలన్నీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/ లో పొందుపరిచారు. మీరు బ్యాంకు ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే, ఈ నోటిఫికేషన్ను క్షుణ్ణంగా చదివి పరీక్ష రాయాల్సిందే. అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతోపాటు పీడీఎఫ్ రూపంలో నోటిఫికేషన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎంతమంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించగలరు అనే అంశాలతో పాటు, దరఖాస్తు విధానం గురించి కూడా ఎస్బీఐ పీఓ నోటిఫికేషన్లో వివరంగా పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎస్బీఐ పీఓ పరీక్ష విధానం..
ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ పోస్టులను 'ఎస్బీఐ పీఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026' పేరుతో నోటిఫికేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తోంది. ఈ పరీక్ష పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. మొత్తం 1500 ఎస్బీఐ పీఓ ఖాళీలు ఉన్నాయి. 2026 జూన్ 18న ఈ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ను అధికారికంగా విడుదల చేశారు.. మీరు 2026 జూలై 8వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూసీ (EWS) అభ్యర్థులు ఈ పోస్టుల కోసం రూ.750 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి దరఖాస్తు రుసుము లేదు.
ఎస్బీఐ పీఓ పోస్టులకు అభ్యర్థి వయోపరిమితి..
ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పీఓ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఇటీవల గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు కూడా దీనికి అర్హులు. ఎస్బీఐ ప్రతి సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తూ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మొదట ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, ఆ తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండింటిలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారిని ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎంపికైతే, ప్రారంభ వేతనంగా రూ. 48,480 బేసిక్ పే పొందుతారు.
ఎస్బీఐ పీఓ ఖాళీల వివరాలు..
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన ఈ పీఓ ఖాళీలలో మొత్తం 1446 పోస్టులు సాధారణమైనవి. మిగిలిన 54 పోస్టులు బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు. పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు మొదట ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాయాలి; ఇందులో మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి. మొత్తం 100 మార్కులు. రెండో దశలో మెయిన్ పరీక్ష ఉంటుంది. ఇది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ విధానం. అయితే డిస్క్రిప్టివ్ విభాగం కోసం 30 మార్కులు కేటాయిస్తారు.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పీఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026 దరఖాస్తు విధానం:
మీరు కూడా ఈ ఎస్బీఐ పీఓ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే, ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/ ను ఓపెన్ చేయండి. కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే 'కెరీర్స్' సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. 'కరెంట్ ఓపెనింగ్స్' పేజీని క్లిక్ చేయండి. అక్కడ మీకు 'ఎస్బిఐ పీఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026' నోటిఫికేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిని క్షుణ్ణంగా చదివి, 'అప్లై ఆన్లైన్'పై క్లిక్ చేయండి. మీ వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు లాగిన్స్ లభిస్తాయి. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ను పూర్తి చేసి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. చివరగా, దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి, వివరాలను ఒకసారి సరిచూసుకుని సబ్మిట్ చేయండి. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ పేజీ, ఫీజు రశీదును డౌన్లోడ్ చేసుకొని భద్రపరుచుకోండి. దరఖాస్తు ప్రక్రియలో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకం, థంబ్ ఇంప్రెషన్ అప్లోడ్ చేయడం తప్పనిసరి.
హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్..
ఒకవేళ మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హెల్ప్డెస్క్ నెంబర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం పనిదినాల్లో మాత్రమే పని చేస్తాయి. 022, 0222820427 ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వర్కింగ్ డేలో మాత్రమే పనిచేస్తాయి..
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