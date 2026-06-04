/SBI Apprentice 2026: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త! SBI బ్యాంకులో 7,150 ఉద్యోగాలు..నెలకు జీతం ఎంతంటే?

SBI Apprentice Recruitment 2026: బ్యాంకింగ్ రంగంలో తమ కెరీర్ ను ప్రారంభించాలనుకునే అభ్యర్థులకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పించింది. 2026-27 ఏడాదికి గాను దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7,150 అప్రెంటిస్ (శిక్షణార్థులు) పోస్టుల భర్తీకి ఎస్బీఐ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎప్పటికే ప్రారంభం అయ్యింది.
ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తంగా 7,150 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అందుకోసం ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు ఆహ్వానించగా.. మే 19 దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ కాగా, జూన్ 8న దరఖాస్తుకు చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా పరీక్షను జులై నెలలో నిర్వహించేందుకు ప్రాథమికంగా వెల్లడించారు.
ఇది ఒక సంవత్సరం కాలం పాటు పరిమితి గల అప్రెంటిషిప్ శిక్షణ కార్యక్రమం మాత్రమే, శాశ్వత ఉద్యోగం కాదు. అయితే ఈ శిక్షణ పూర్తి చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎస్బీఐతో పాటు ఇతర అనుబంధ సంస్థలు వచ్చే ఉద్యోగ నియామకాల్లో ప్రాధాన్యత లభించే అవకాశం ఉంది.
అర్హతలు, వయోపరిమితి
విద్యార్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పట్టభద్రత ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయసు: ఏప్రిల్ ఒకటి 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
వయసు సడలింపు: ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ దివ్యాంగుల గరిష్ట పరిమితులు సడలింపు ఉంటుంది.
తప్పనిసరి నిబంధనలు
1. అభ్యర్థులు గతంలో ఎక్కడా అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ పొంది ఉండకూడదు.
2. ఒకే సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ పని అనుభవం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకూడదు.
3. అభ్యర్థి ఏదైనా ఒక్క రాష్ట్రానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది.
4. దరఖాస్తు చేసుకునే రాష్ట్ర స్థానిక భాష పై పొట్టు ఉండాలి. స్థానిక భాషలోనూ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఈ పోస్టులను నియామక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో జరగనుంది. అందులో ఒకటి ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష కాగా రెండోది స్థానిక భాషా పరీక్ష. వీటిలో ఉత్తీర్ణత పొందిన వారే అప్రెంటిస్షిప్ కి అర్హత సాధిస్తారు.
స్టైఫండ్, విరోచనాలు
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఒక ఏడాది శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.15,000 స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు. ఈ కాలంలో ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ విధానాలు కస్టమర్ సర్వీస్ అనుభవం లభిస్తుంది. శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి అధికారిక సర్టిఫికేట్ అందజేస్తారు.
ఆన్లైన్లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
1. మొదటగా అభ్యర్థులు కేంద్ర ప్రభుత్వ NAPS వెబ్సైట్లో తమ పేరు నమోదు చేసుకోవాలి.
2. ఆ తర్వాత ఎస్బిఐ అధికారిక వెబ్సైట్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
3. హోం పేజీలో ఉన్న కెరియర్స్ విభాగంలోకి వెళ్లి అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
4. అప్లికేషన్ ఫామ్ లో అడిగిన వివరాలను నింపి అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
5. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి ఫారం ను సబ్మిట్ చేసి భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి.
6. బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే యువతకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సాధించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఆసక్తి కల అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్ 8లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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