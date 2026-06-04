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SBI Apprentice 2026: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త! SBI బ్యాంకులో 7,150 ఉద్యోగాలు..నెలకు జీతం ఎంతంటే?

SBI Apprentice Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అప్రెంటీస్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా 7,150 అప్రెంటిస్ పోస్టులను దరఖాస్తులకు అహ్వానించింది. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మరికొన్ని రోజుల్లోనే ముగియనుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:07 PM IST
SBI Apprentice 2026: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త! SBI బ్యాంకులో 7,150 ఉద్యోగాలు..నెలకు జీతం ఎంతంటే?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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