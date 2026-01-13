Supreme Court: కుక్కల మీద అంత ప్రేముంటే ఈ పనిచేయండి.!. వీధి శునకాల కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Supreme court warns to states on stray dog controversy: దేశంలో ఇటీవల కుక్కకాటు ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు కూడా వీధి శునకాలు అమాయకుల పిక్కలు కొరికేస్తున్నాయి. చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా వీధి శునకాల బారిన పడి చాలా మంది తీవ్ర గాయాలపాలౌతున్నారు. కొంత మంది ప్రాణాలు సైతం కోల్పొతున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో వీధి శునకాలపై వాడి వేడిగా వాదనలు జరిగాయి. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు ఈ రోజు జరిగిన వాదనల్లో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. వీధి శునకాలపై అనేక పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా.. త్రిసభ్య ధర్మాసనం వీధిశునకాల అంశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
దేశంలో అత్యున్నత ధర్మసనం సుప్రీంకోర్టులో వీధి శునకాల కేసులో వాడి వేడిగా వాదనలు జరిగాయి. దీనిపై జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, సందీప్ మెహతా, ఎన్వీ అంజరియాలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ప్రతిరోజు కూడా వీధి శునకాల దాడుల ఘటనలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాకుండా ఇక నుంచి వీధి శునకాలు దాడి చేసిన, ఎవరైన గాయాలపాలైన లేదా చనిపోయిన కూడా తాము విధించే పరిహారంను చెల్లించాల్సిందే అంటూ తెల్చి చెప్పింది.
అంతేకాకుండా కొంత మంది శునకాలకు ఆహరం ఇస్తున్నారని, ఇలాంటి వారు ఏదో గొప్ప పనులు చేసినట్లు భావిస్తున్నారని, కావాలిస్తే ఇలాంటి వారు తమ ఇళ్లలో కుక్కల్ని తీసుకొని వెళ్లాలని ధర్మాసనం ఘాటుగా స్పందించింది. చాలా మంది నోరులేని కుక్కల గురించి మాట్లాడుతున్నారు.. మరీ మనుషులు , చిన్న చిన్న పిల్లలు వీధి శునకాల బారిన పడుతున్నారని వీరి గురించి మాట్లాడకపోవడం విచారకరమన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇక నుంచి వీధి శునకాల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అయితే.. గతంలో కూడా సుప్రీంకోర్టు వీధిశునకాలను ప్రత్యేకంగా దూరంగా షెల్టర్ లను ఏర్పాటు చేయడమే సరైనదంటూ అభిప్రాయపడింది. అవి ఎప్పుడుఎలా ఉంటాయో ఎవరు చెప్పలేరని వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు మాత్రం వీధి శునకాల కేసులో చాలా సీరియస్ గానే తరచుగా వ్యాఖ్యలుచేస్తుంది. మరోవైపు జంతు ప్రేమికులు మాత్రం సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలను తప్పు పడుతున్నారు.
