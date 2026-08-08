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Thane Student Drug Case: ముంబైలో షాకింగ్ ఘటన.. ఏకంగా క్లాసురూమ్ లోనే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న విద్యార్థి.. షాకింగ్ వీడియో..

Student Consuming drug in Thane: క్లాసులో విద్యార్థి డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు..

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:25 PM IST
Thane Student Drug Case: ముంబైలో షాకింగ్ ఘటన.. ఏకంగా క్లాసురూమ్ లోనే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న విద్యార్థి.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: thanedrugscase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Thane Student Drug Case: ముంబైలో షాకింగ్ ఘటన.. ఏకంగా క్లాసురూమ్ లోనే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న విద్యార్థి.. షాకింగ్ వీడియో..
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