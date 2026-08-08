/Thane Student Drug Case: ముంబైలో షాకింగ్ ఘటన.. ఏకంగా క్లాసురూమ్ లోనే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న విద్యార్థి.. షాకింగ్ వీడియో..

Thane Student consuming drug in class room: దేశంలో డ్రగ్స్ అక్రమ సరఫరా, విక్రయాలపై ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. దీనిపై మాత్రం అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎవరైన డ్రగ్స్ ను అమ్మిన లేదా సరఫరా చేసిన తమకు సమాచారంఇవ్వాలని పోలీసులు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ పెడ్లర్ లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. థానెలోని ఒక స్కూల్ లో ఏకంగా ఒక విద్యార్థి క్లాసులోనే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
ठाण्यात शाळकरी मुलाचा ड्रग्ज सेवनाचा कथित व्हिडिओ व्हायरल #Thane #Thanenews #Drugcase pic.twitter.com/hL6jsDlWzK
— SakalMedia (@SakalMediaNews) August 8, 2026
మహారాష్ట్రలోని ఠాణేలో ఉన్న ఒక స్కూల్ క్లాస్రూమ్లో స్కూల్ యూనిఫామ్ ధరించిన ఒక విద్యార్థి డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్టు కనిపించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై ప్రస్తుతం దుమారం రాజుకుంది. ఈ వీడియో ఇటీవల జరిగిందా..?..లేదా ఎప్పుడు తీశారన్నదిమాత్రం క్లారిటీలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.
అసలు ఆ కన్పిస్తున్న వీడియోలో కనిపించిన విద్యార్థి ఎవరు..?..ఆ పాఠశాల ఎక్కడుందని గుర్తించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. అయితే వీడియో నిజమైనదేనా..?..ఏదైన రీల్స్ కోసం తీశారా..?.. అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
మరోవైపు పాఠశాలలో ఏకంగా క్లాసులో ఇలాంటి ఘటన జరగటంపై తల్లిదండ్రులు సైతం తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు కొంత మంది డ్రగ్స్ కేటుగాళ్లు స్కూళ్లదగ్గర చాక్లెట్ లు, ప్యాకెట్ ల రూపంలో స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని డ్రగ్స్ విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
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