English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Telugu News: పాపం.. స్కూల్‌లో బ్లాక్ బోర్డ్ కూలి.. 2వ తరగతి విద్యార్థి మృతి..

Telugu News: పాపం.. స్కూల్‌లో బ్లాక్ బోర్డ్ కూలి.. 2వ తరగతి విద్యార్థి మృతి..

Rajasthan Sad News: రాజస్థాన్‌లోని ఓ జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూల్‌లో బ్లాక్ బోర్డు కూలి రెండవ తరగతి విద్యార్థిని మృతి చెందింది. నాణ్యత లేకుండా నిర్మించడం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే దీనిపై అధికారులు ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:00 PM IST

Trending Photos

Biryani Billing Scam: బిర్యానీ బిల్ స్కామ్ ఎలా బయటపడిదంటే..? హైదరాబాద్‌లో తీగ లాగితే..!
6
Biryani Billing Scam
Biryani Billing Scam: బిర్యానీ బిల్ స్కామ్ ఎలా బయటపడిదంటే..? హైదరాబాద్‌లో తీగ లాగితే..!
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
5
Jaggery After Meal Benefits
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Teacher DA Hike News: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..ఉపాధ్యాయులకు 10% డీఏ పెంపు! ఎప్పుడు..ఎక్కడంటే?
6
DA hike
Teacher DA Hike News: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..ఉపాధ్యాయులకు 10% డీఏ పెంపు! ఎప్పుడు..ఎక్కడంటే?
Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
6
Gold Rate in India
Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
Telugu News: పాపం.. స్కూల్‌లో బ్లాక్ బోర్డ్ కూలి.. 2వ తరగతి విద్యార్థి మృతి..

Rajasthan Latest Sad News: రాజస్థాన్‌లోని బలోరు జిల్లాలో ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఊహించని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పాఠశాల గదిలో తాత్కాలికంగా నిర్మించిన ఇటుకల బ్లాక్ బోర్డు కూలి ఆరేళ్ల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.. ఈ ఘటన సాయల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శుక్రవారం మధ్యాహ్నం జరిగింది. యధావిధిగాని ఆరోజు ఆ చిన్నారి క్లాస్‌కి అటెండ్ అయింది.. ఇంతలోనే ఊహించని ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడం ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది..

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసుల అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. బావత్రా గ్రామంలోని మరుధర్ శిక్షణ సంస్థాన్ అనే ప్రైవేటు పాఠశాలలో ప్రీతి అనే ఆరేళ్ల బాలిక రెండో తరగతి చదువుతోంది.. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సుమారు మూడు గంటల సమయంలో తరగతి గదిలో తోటి విద్యార్థులతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంది.. గోడకు ఆనుకొని ఉన్న భారీ ఇటుకల బ్లాక్ బోర్డ్ ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి ఆ చిన్నారిపై కూలిపోయింది.. ఈ ప్రమాదంలో ఆ చిన్నారి ఇటుకల కింద చిక్కుకు పోయింది.. ఆమెపై బ్లాక్ బోర్డుకు సంబంధించిన ఇటుకలన్నీ కుప్పలు తెప్పలు పడిపోయాయి...

వెంటనే స్పందించిన పాఠశాలకు సంబంధించిన టీచర్స్, ఇతర కొంతమంది స్థానికులు శిథిలాల కింద బాలికను వెతికి.. వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.. అయితే అప్పటికే ఆ చిన్నారి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు దృవీకరించారు.. మృతురాలు బన్వర్లాల్ మెగావాల్ కుమార్తెగా పోలీసులు తెలిపారు.. ఈ ప్రమాదం పాఠశాల భవన నిర్మాణం నాణ్యతను ప్రశ్నించేలా చేస్తుంది. పోలీసులు తెలిపిన మరిన్ని వివరాల ప్రకారం.. పాఠశాల గదులన్నీ నాణ్యత లేకుండా నిర్మించారట.. కేవలం ఐదు నుంచి ఏడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఇటుకల గోడపై వెదురు కర్రలు పెట్టి.. పైనుంచి ఒక తార్పాలిన్ కవర్ కప్పి ఏర్పాటు చేశారట.. బ్లాక్ బోర్డులను కూడా ఇటుకల సహాయంతో తయారుచేసి ఉంచారట.. ఈ నాణ్యత లేని నిర్మాణమే చిన్నారి ప్రాణాలను బలి తీసింది.

Also Read: Delhi News: ఢిల్లీలో హై అలర్ట్.. ఎర్రకోట, దేవాలయాలే లక్ష్యంగా లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర కుట్ర..

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పాఠశాల నిర్వహకులు అక్కడి నుంచి పరార్ అయిపోయారు.. పోలీసులు వారికోసం ప్రస్తుతం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.. సమాచారం అందుకున్న ఇతర ఉన్నతాధికారులు కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. దీనిపై జిల్లా విద్యాశాఖ కూడా విచారణ కమిటీ నియమించింది.. భవన నిర్మాణ నాణ్యతను విస్మరించి.. వందలాదిమంది విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఇలాంటి స్కూల్ లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Also Read: Delhi News: ఢిల్లీలో హై అలర్ట్.. ఎర్రకోట, దేవాలయాలే లక్ష్యంగా లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర కుట్ర..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

telugu newsLatest Telugu newsRajasthan Sad NewsRajasthan TeluguNews Rajasthan

Trending News