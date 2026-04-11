Up man Snake bite Video: బాలుడ్ని కాటేసిన పాము.. 12 గంటలు గంగానది ప్రవాహంలో ఉంచిన కుటుంబం.. వీడియో వైరల్...

Student dies after snake bite family kept body in ganga water in uttar Pradesh: టెక్నాలజీలో రోజు రోజుకు అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు వినూత్నమైన మార్పులతో దేశం మందుకు వెళ్తుంది. అయిన కూడా ఇప్పటికే తరచుగా పలుచోట్ల మూఢ నమ్మకాలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా చదుకున్న వాళ్లే చేయడం మరింత ఆందోళన కరమైన అంశంగా మారింది. కొంత మంది ఇప్పటికి బ్లాక్ మెజిక్, మంత్రాలు, మొదలైన వాటిని నమ్ముతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోనిబులంద్షహర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
తల్లిదండ్రుల మూఢనమ్మకానికి ఒక బాలుడు బలి
ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమ్రోహాలో వెలుగు చూసిన దారుణ ఘటన
14 ఏళ్ల బాలుడిని పాము కాటేయగా.. ఆసుపత్రికి కాకుండా ఒక తాంత్రికుడి వద్దకు తీసుకెళ్లిన పేరెంట్స్
12 గంటల పాటు గంగానదిలో దించితే.. పాము విషం దిగి, బాలుడు బ్రతుకుతాడని సలహా ఇచ్చిన… pic.twitter.com/FwvaWsmXZ2
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) April 11, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బులంద్షహర్ లో సమాజంలో బిత్తర పోయే ఘటన చోటు చేసుకుంది. జైరాంపూర్ కుడేనా గ్రామానికి మోహిత్ కుమార్ కుతన ఇంటి సమీపంలో పాము కాటు వేసింది. వెంటనే ఇంట్లో వారు అతని గాయం మీద బలమైన కట్టుకట్టారు. దగ్గర లోని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా వారు పెద్దాసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో వారు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్తుండగా యువకుడు నోటిలో నుంచి బురుసు కక్కుకుంటూ ప్రాణం వదిలాడు. దీంతో అక్కడి వైద్యుల్ని చూపించగా చనిపోయాడని చెప్పారు.
ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులకు కొంత మంది మంత్రగాళ్లు చెప్పిన విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. పాము కాటు వేసిన బాలుడ్ని గంగానదిలో కొన్నిగంటల పాటు వేలాడి ఉంచితే ఆ విషంను గంగా నీళ్లు లాగేసుకుంటాయని వారు విన్నారు.దీంతో తమ కొడుకును గంగానదిలోని ప్రవహిస్తున్న నీటిమీద ఉన్న రెయిలింగ్ కు కట్టేశారు.
కొన్ని గంటల పాటు అతడ్ని అలానే ఉంచారు. కానీ అతను మాత్రం బతకలేదు.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అదివైరల్గా మారింది. అయితే.. ఎన్ని గంటలైన కూడా అతని శరీరంలో కదలికలు లేకపోవడాన్ని గమనించిన అతని కుటుంబ సభ్యులు, గంగా నది ఒడ్డున అతనికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. మరీ ఇంత మూఢనమ్మకాలు ఏంటని దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
