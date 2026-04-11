Up man Snake bite Video: బాలుడ్ని కాటేసిన పాము.. 12 గంటలు గంగానది ప్రవాహంలో ఉంచిన కుటుంబం.. వీడియో వైరల్...

Family kept snake bite body in ganga uttar pradesh: మంత్రగాళ్లు చెప్పారని తన కొడుకు శరీరంను కర్రకు కట్టేసి కొన్ని గంటల పాటు ప్రవహించే నీళ్లలో వేలాడేలా చేశారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకున్న  ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 05:55 PM IST
SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్
5
Tirupati SVIMS Recruitment 2026
SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
6
Blueberries Benefits
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
Gold vs Smart Wives: బంగారం కొనిస్తానన్నా వద్దంటున్న భార్యలు.. షాక్‌లో భర్తలు.. అసలు మ్యాటర్ ఇదీ..!!
8
Women rejecting gold
Gold vs Smart Wives: బంగారం కొనిస్తానన్నా వద్దంటున్న భార్యలు.. షాక్‌లో భర్తలు.. అసలు మ్యాటర్ ఇదీ..!!
Money Saving Tip: Blinkit, Zepto 10 నిమిషాల డెలివరీ.. 5 వేల నష్టం.. క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ మనల్ని ఎలా బానిసలను చేస్తున్నాయో తెలుసా?
5
Quick commerce
Money Saving Tip: Blinkit, Zepto 10 నిమిషాల డెలివరీ.. 5 వేల నష్టం.. క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ మనల్ని ఎలా బానిసలను చేస్తున్నాయో తెలుసా?
Student dies after snake bite family kept body in ganga water in uttar Pradesh:  టెక్నాలజీలో రోజు రోజుకు అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు వినూత్నమైన మార్పులతో దేశం మందుకు వెళ్తుంది. అయిన కూడా ఇప్పటికే తరచుగా పలుచోట్ల మూఢ నమ్మకాలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా చదుకున్న వాళ్లే చేయడం మరింత ఆందోళన కరమైన అంశంగా మారింది. కొంత మంది ఇప్పటికి బ్లాక్ మెజిక్, మంత్రాలు, మొదలైన వాటిని నమ్ముతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోనిబులంద్‌షహర్‌ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బులంద్‌షహర్‌ లో సమాజంలో బిత్తర పోయే ఘటన చోటు చేసుకుంది. జైరాంపూర్ కుడేనా గ్రామానికి  మోహిత్ కుమార్ కుతన ఇంటి సమీపంలో పాము కాటు వేసింది. వెంటనే ఇంట్లో వారు అతని గాయం మీద బలమైన కట్టుకట్టారు. దగ్గర లోని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా వారు పెద్దాసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో  వారు జిల్లా  ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్తుండగా యువకుడు నోటిలో నుంచి బురుసు కక్కుకుంటూ ప్రాణం వదిలాడు. దీంతో అక్కడి వైద్యుల్ని చూపించగా చనిపోయాడని చెప్పారు.

ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులకు కొంత మంది మంత్రగాళ్లు చెప్పిన విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. పాము కాటు వేసిన బాలుడ్ని గంగానదిలో కొన్నిగంటల పాటు వేలాడి ఉంచితే ఆ విషంను గంగా నీళ్లు లాగేసుకుంటాయని వారు విన్నారు.దీంతో తమ కొడుకును గంగానదిలోని ప్రవహిస్తున్న నీటిమీద ఉన్న రెయిలింగ్ కు కట్టేశారు.

Read more: Gun firing on Up Lawyer Video: నడి రోడ్డు మీద న్యాయవాది దారుణ హత్య.. టెన్షన్‌లో స్టార్ట్ కానీ బైక్.. వీడియో వైరల్..

కొన్ని గంటల పాటు అతడ్ని అలానే ఉంచారు. కానీ అతను మాత్రం బతకలేదు.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అదివైరల్గా మారింది. అయితే.. ఎన్ని గంటలైన కూడా అతని శరీరంలో కదలికలు లేకపోవడాన్ని గమనించిన అతని కుటుంబ సభ్యులు, గంగా నది ఒడ్డున అతనికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున స్థానికంగా దుమారం చెలరేగింది. మరీ ఇంత మూఢనమ్మకాలు ఏంటని దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

