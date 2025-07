Video: గురు పౌర్ణమి రోజే గురువును హత్య చేసిన విద్యార్థులు.. ఎందుకో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టడం ఖాయం..!

Student Attack Principal Haryana Video: హర్యానాలోని హిస్సార్‌లో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. నిన్న గురు పౌర్ణమి రోజే గురువు చంపేశారు 12వ క్లాస్ విద్యార్థులు. కర్తార్‌ మెమోరియల్‌ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రిన్సిపాల్ జగ్బీర్ సింగ్ (50) కేవలం ఆ విద్యార్థులను హెయిర్ కట్ చేయించుకోమని, క్రమశిక్షణతో ఉండాలని చెప్పినందుకు స్కూల్లోనే ప్రిన్సిపాల్‌ను ఇద్దరు విద్యార్థులు కత్తితో పలుమార్లు పొడిచి చంపేశారు. ఇక తీవ్ర గాయాల పాలైన సదరు ప్రిన్సిపాల్ స్పాట్ లోనే మరణించారు. ఇక నిందితులిద్దరూ మైనర్లు వారి కోసం ప్రస్తుతం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

టక్‌ వేసుకుని రమ్మన్నాడని.. క్రమశిక్షణతో ఉండమన్నాడని.. క్షవరం చేయించుకోమనందుకే ఊగిపోయిన విద్యార్థులు ప్రిన్సిపాల్ ఈ లోకంలో లేకుండా చేశారు. ఆచార్య దేవోభవకు అర్థం లేకుండా చేశారు. గురు పౌర్ణమి రోజే గురువుకు పెద్ద గిఫ్ట్‌నే ఇచ్చారు. ఇక విద్యార్థులు అంటేనే క్రమశిక్షణ పరిశుభ్రత ముఖ్యం. అలా ఉండమని చెప్పినందుకే పెద్ద శిక్ష వేశారు గురువుకు.

అయితే దాడి చేసిన విద్యార్థులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. వెంటనే ఉపాధ్యాయులను ప్రిన్సిపాల్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించగా ఆయన అప్పటికే మృతి చెందాడు

విద్యార్థులకు ఇచ్చే క్రమశిక్షణలో భాగంగా ప్రిన్సిపాల్ జగ్బీర్ సింగ్ తన వద్ద కూర్చోబెట్టుకుని కొంతమంది విద్యార్థులకు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, హెయిర్ కట్ చేయించుకోవాలి. టక్‌ వేసుకొని రావాలని సూచించారు. వారు పద్ధతులు పాటించాలని చెప్పాడు. ఈ మాత్రానికే కోపోద్రిక్తులైన ఇంటర్ విద్యార్థులు ఇద్దరు తమతో తెచ్చుకున్న కత్తితో ఒక్కసారిగా లేచి ప్రిన్సిపల్ జగ్బీర్ సింగ్ పై దాడికి పాల్పడ్డారు. ప్రధానంగా ఛాతి భాగంపై తీవ్ర గాయాలు అవ్వడంతో రక్తస్రావం ఎక్కువయింది. ఇక దాడి చేసిన తర్వాత ఇద్దరు విద్యార్థులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు

గమనించి ఇతర విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకు తెలపడంతో జగ్బీర్‌ సింగ్‌ను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ పరిస్థితి విషమించి ఆయన మృతి చెందారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సీసీ టీవీ కెమెరా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇక హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని కూడా అక్కడే పడేసి పారిపోయారు. విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

Also Read : 45 ఏళ్ల వ్యక్తికి మూడో భార్యగా 6 ఏళ్ల బాలిక.. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు తెలుసా?

#WATCH | Hisar | Principal of Kartar Memorial Sr Sec. School, Bas was stabbed to death allegedly by two students

Hansi SP Amit Yashvardhan says, "The names of two students are coming to light. Our team is making an effort to catch them. A folding knife has been recovered from… https://t.co/4qeYVN5efB pic.twitter.com/FzFzdGlR7a

— ANI (@ANI) July 10, 2025