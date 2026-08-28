Subhash Chandra: "రూ.43,000 కోట్ల అప్పులు తీర్చాను..నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం": ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర

Subhash Chandra NCLT Insolvency: తన తప్పును అంగీకరించి, అప్పుల మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తానని ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చిన మొదటి వ్యక్తిని తానేనని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర పేర్కొన్నారు. బకాయిలను తీర్చడానికి జీల్ (ZEEL) సంస్థను దాదాపుగా అమ్మేయడంతో పాటు, తన ఇంటిని కూడా తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు వ్యవస్థకు వడ్డీ రూపంలోనే రూ.60,000 కోట్ల నుంచి రూ.70,000 కోట్ల వరకు చెల్లించినట్లు వివరించారు.
ఎన్సిఎల్టి (NCLT) క్లెయిమ్లపై వివరణ..
ఎన్సిఎల్టి కేసు ప్రధానంగా తాను ఇచ్చిన వ్యక్తిగత హామీలకు సంబంధించినదని చంద్ర స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది రుణదాతలకు పూర్తి సొమ్మును తిరిగి చెల్లించినప్పటికీ వారు ఎన్సిఎల్టిని ఆశ్రయించారని తెలిపారు. ప్రచారంలో ఉన్నట్లుగా క్లెయిమ్ మొత్తం రూ.22,000 కోట్లు కాదని, అది రూ.3,992 కోట్ల క్లెయిమ్ మాత్రమేనని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రూ.620 కోట్ల క్లెయిమ్ను పరిష్కరించామని, రుణదాతలకు రూ.1,063 కోట్లు చెల్లించేందుకు ముందుకు వచ్చామని వెల్లడించారు.
నిధుల సేకరణ - ఆస్తుల విక్రయం..
తమకు రావాల్సిన నిధులు కూడా పలుచోట్ల చిక్కుకుపోయాయని, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి మౌలిక సదుపాయాల నిధులను సేకరించాల్సి ఉందని తెలిపారు. బాకీలు పూర్తిగా తీర్చేందుకు మరో 1 నుంచి 2 ఆస్తులను విక్రయించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రకటించారు. 2016లో రాజ్యసభ ఎన్నికల సందర్భంగా రూ.39.08 కోట్ల నికర విలువను ప్రకటించగా, 2017 నాటికి రూ.45,888 కోట్ల నికర విలువ ఎలా వచ్చిందనే విషయంపై నిజం తప్పకుండా బయటపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
భవిష్యత్ ప్రణాళికలు, ప్రజలకు విజ్ఞప్తి..
కేవలం రూ.17తో ప్రయాణం ప్రారంభించి దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో చేరానని, నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తూ మళ్లీ పుంజుకుంటానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్విట్జర్లాండ్లోని ఓ మిత్రుడి సంస్థలో పనిచేయాలని భావిస్తున్నట్లు, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను 1-2 వారాల్లో వెల్లడిస్తానని పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మి మోసపోవద్దని, సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవాలని సుభాష్ చంద్ర ప్రజలను కోరారు. తన జీవితం ఒక తెరిచిన పుస్తకమని, ఎవరికైనా సందేహాలు లేదా ప్రశ్నలు ఉంటే నేరుగా తనకు ఈమెయిల్ చేస్తే సమాధానం ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు.
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