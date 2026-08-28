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Subhash Chandra: "రూ.43,000 కోట్ల అప్పులు తీర్చాను..నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం": ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర

Subhash Chandra NCLT Insolvency: ఎస్సెల్ గ్రూప్ (Essel Group) చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర, తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు మరియు ఎన్‌సిఎల్‌టి (NCLT) కేసులపై స్పందించారు. గ్రూప్‌కు ఉన్న రూ.45,000 కోట్ల అప్పుల్లో ఇప్పటికే సుమారు రూ.43,000 కోట్లు తిరిగి చెల్లించామని, మిగిలిన బకాయిలను తీర్చేందుకు కూడా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన వెల్లడించారు. తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొంటూ, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై స్వతంత్ర ఆడిటర్‌ను నియమించాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:58 PM IST
Subhash Chandra: "రూ.43,000 కోట్ల అప్పులు తీర్చాను..నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం": ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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