/విషాదం.. ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి సుదివ్య కుమార్ సోను కన్నుమూత.. !!

Sudivya Kumar Sonu: దేశ రాజకీయాల్లో విషాదం నెలకొంది. జార్ఖండ్ కు చెందిన ఉన్నత, సాంకేతిక విద్య, పట్టణాభివ్రుద్ధి శాఖల మంది సుదివ్య కుమార్ సోను కన్నుమూశారు. గిరిడీహ్ జిల్లాలో మెర్సీ ఆసుపత్రిలో శనివారం అర్థరాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆకస్మిక అనారోగ్యానికి గురైన సుదివ్యకుమార్ చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. గిరిడిహ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సుదివ్య కుమార్ సోను.. జార్ఖండ్ ప్రభుత్వంలో కీలక బాధ్యతలను నిర్వహించారు. ఉన్నత, సాంకేతిక విద్య, పట్టణాభివ్రుద్ధితోపాటు పర్యాటకం, కళలు, సంస్క్రతి, క్రీడలు యువజన వ్యవహారాలు వంటి శాఖాలను కూడా ఆయన పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
సుదివ్యకుమార్ సోను ఆకస్మిక మరణంపై జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఆదివారం పార్టీ తన అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా సంతాపం తెలిపింది. జేఎంఎం కుటుంబం సుదివ్య కుమార్ ఆకస్మిక మరణంతో దిగ్భ్రాంతికి.. తీవ్ర విషాదానికి గురయ్యింది. ఆయన జేఎంఎంకు అంకితభావంతో పనిచేసిన నాయకుడు.. జార్ఖండ్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి సేవలందించారంటూ పార్టీ పేర్కొంది.
సుదివ్యకుమార్ సోను మరణం జేఎంఎం పార్టీతో పాటు జార్ఖండ్ సర్కార్ కు రాష్ట్ర ప్రజలకు తీరని లోటు అని పార్టీ తెలిపింది. ప్రజాసేవలో ఆయన చేసిన కృషి పోరాటం, సేవలను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటామని వెల్లడించింది. ఆయన మరణం పట్ల కుటుంబ సభ్యులకు జేఎంఎం తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సహచరులు పార్టీ కార్యకర్తలకు ధైర్యం కలగాలంటూ ప్రార్థించింది. జేఎంఎం నాయకుడిగా సుదివ్య కుమార్ సోను పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడంతోపాటు గిరిడీహ్ ఎమ్మెల్యేగా నియోజకవర్గ అభివ్రుద్ధికి, ప్రజా సమస్యలపై ఎంతో పనిచేశారు. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పలు కీలక శాఖల బాధ్యతలను కూడా చేపట్టారు. ఆకస్మికంగా ఆయన మరణించడంతో జార్ఖండ్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, పార్టీ సహచరులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సుదివ్య కుమార్ సోను ఆత్మకు శాంతి చేకూరలంటూ.. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషాదాన్ని ఎదుర్కునే శక్తిని ప్రసాదించాలని జేఎంఎం నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రార్థించారు.
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