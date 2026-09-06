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విషాదం.. ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి సుదివ్య కుమార్ సోను కన్నుమూత.. !!

Sudivya Kumar Sonu: జార్ఖండ్ ప్రభుత్వ ఉన్నత, సాంకేతిక విద్యాశాఖ మంత్రి సుదీవ్య కుమార్ సోను ఆదివారం కన్నుమూశారు. శనివారం రాత్రి ఆయన ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో గిరిడిహ్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 06, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:07 AM IST
విషాదం.. ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి సుదివ్య కుమార్ సోను కన్నుమూత.. !!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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