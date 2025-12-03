Sujalam Bharat Vision 2025: సుజలం భారత్ విజన్ 2025 సమ్మిట్ విజయవంతం.. ఈ ఆరు అంశాలే కీలకం..!

Sujalam Bharat Vision 2025: న్యూఢిల్లీలో భారత్ మండపం వేదికగా జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు జరిగిన సుజలం భారత్ విజన్ 2025 సమ్మిట్ విజయవంతమైంది. సుజలం భారత్ కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని.. ఇది సురక్షితమైన నీరు, సంరక్షణ, ఆరోగ్యకరమైన సమాజాలను నిర్ధారించే జాతీయ ప్రయత్నమని కేంద్రం వెల్లడించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతకు తగినట్లు భారత్లో నీటి భద్రత, సంరక్షణ, శుభ్రమైన తాగునీరు అందుబాటుపై విస్తృత చర్చలకు వేదికైందని తెలిపింది. దీర్ఘకాలిక నీటి భద్రత కోసం శాస్త్రీయ పద్ధతులు, స్థిరమైన పద్ధతులు, సమాజ భాగస్వామ్యాన్ని ఒక చట్రంలో మిళితం చేసే జాతీయ ప్రయత్నంలో ఈ సమ్మిట్ ఒక ముఖ్యమైన భాగమని పేర్కొంది. ఈ సమ్మిట్ నీటి సంరక్షణ, స్థిరత్వం, సమాజ ప్రమేయం కోసం జాతీయ ఎజెండాను నిర్దేశించింది.
సుజలం భారత్ విజన్ ఆరు కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడుతుంది. నదులు, నీటి బుగ్గల పునరుద్ధరణ, గ్రే వాటర్ నిర్వహణ, సాంకేతికత ఆధారిత నీటి పరిష్కారాలు, నీటి సంరక్షణ, స్థిరమైన తాగునీటి సరఫరా , సమాజ భాగస్వామ్యం. ఈ విధానాలు కేవలం పేపర్కే పరిమితం కాకుండా గ్రామస్థాయికి చేరాలంటే అన్ని శాఖలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. వేగంగా పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, పరిశ్రమల విస్తరణ, వాతావరణ మార్పుల మధ్య భారత్ ముందు ఉన్న నీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సుస్థిర వ్యవస్థలు నిర్మించడం అత్యవసరమని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శాస్త్రీయ విధానాలు, ప్రజా భాగస్వామ్యం, స్థానిక పరిష్కారాలు కీలకమని సదస్సు నిర్ణయించింది.
ఈ కార్యక్రమ విధాన రూపకర్తలు, క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసేవారిని అనుసంధానించి మొత్తం ప్రభుత్వ విధానాన్ని అనుసరించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. తద్వారా విధానాలను ప్రభావవంతమైన చర్యలుగా మార్చవచ్చని కేంద్రం పేర్కొంది. ఇది భారత్ పరిశుభ్రమైన, నీటి-సురక్షితమైన, స్థిరమైన దేశం దార్శనికత వైపు వేగంగా వెళ్లడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపింది.
నీటి భద్రత అనేది పర్యావరణ లేదా ఆర్థిక విషయం మాత్రమే కాదని.. ఇది గౌరవం, ఆరోగ్యం, సామాజిక సమానత్వం గురించి కూడా అని వెల్లడించింది. నమ్మకమైన నీటి సరఫరా పారిశుధ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని.. వ్యాధులను తగ్గించడంతోపాటు జీవనోపాధికి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపింది.
"మొత్తం జీవన నాణ్యతను పెంచుతుంది. నీటి లభ్యత అంటే అవకాశాన్ని పొందడం. పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లవచ్చు, రైతులు పంటలను వైవిధ్యపరచవచ్చు. కుటుంబాలు ఆరోగ్యకరమైన, గౌరవప్రదమైన జీవితాలను గడపవచ్చు. సుజలం భారత్ విజన్ కింద, దేశ జల వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంలో సాంప్రదాయ జ్ఞానం, సమాజ ఆధారిత నీటి పాలన ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి." అని కేంద్రం తెలిపింది. జల్ శక్తి అభియాన్ (JSA), జల్ సంచయ్ జన్ భగీదారీ (JSJB) ద్వారా నీటి సంరక్షణ, భూగర్భ జలాల పునరుజ్జీవనం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాని వెల్లడించింది.
జల్ జీవన్ మిషన్ కింద దేశవ్యాప్తంగా 15 కోట్ల గ్రామీణ కుటుంబాలకు కుళాయి నీటి కనెక్షన్లు అందించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ మిషన్ 2019 ఆగస్టు 15న ప్రారంభించగా.. 2028 నాటికి ప్రతి గ్రామీణ ఇంటికి కుళాయి నీటిని అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది. ప్రతి వ్యక్తికి రోజుకు 55 లీటర్ల తాగునీటిని అందించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో జల్ శక్తి అభియాన్ను "వర్షపు నీటి సేకరణ: ప్రజల భాగస్వామ్యం" అనే కాన్సెప్ట్తో ప్రారంభించారు. దీర్ఘకాలిక నీటి స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి నాలుగు అంశాల మార్గదర్శక సూత్రాన్ని అవలంబించాలని ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రజలను ప్రోత్సహించారు.
