/Cobra Video: వామ్మో.. ఎండకు హీటెక్కిన రోడ్డు... నోట్లో ఎలుకతో నాగుపాము పరుగో పరుగు.. వీడియో వైరల్..

Cobra unable to cross road due to surface was too hot in Palghar Maharashtra video: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. భానుడు తన ప్రభావంతో జనాల్ని ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడేలా చేశాడు. ఎక్కడ చూసిన విపరీతంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. 40 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అత్యవసం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా టోపీలు, గొడుగులు ధరించాలి, ఎండ ప్రభావం నుంచి బైటపడేలా జ్యూస్ లు, నీళ్లను ఎక్కువగా తాగాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు. శరీరం డీ హైడ్రేషన్కు గురికాకుండా చూసుకొవాలని చెప్తున్నారు.
ఇటీవల కొన్నిచోట్ల వర్షాలు పడిన కూడా మరల భానుడు తన తాండవం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఎండల ప్రభావంకు మనుషులే కాదు.. నోరు లేనీ జీవాలు సైతం విలవిల్లాడిపోతున్నాయి. ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా ఎండల ప్రభావంకు గురౌతున్న అనేక వీడియోలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. తాజాగా.. మహారాష్ట్రలోని పాల్ ఘర్ లో ఒక పాము ఎండకు కనీసం రోడ్డు దాట లేక పోయింది.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
మహా రాష్ట్రలోని పాల్ ఘర్ లోని కలెక్టర్ కార్యాలయం సమీపంలోని రోడ్డుమీద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒక పాము నోట్లో ఎలుకను పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత రోడ్డు దాటేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ రోడ్డంతా ఎండకు వేడిగా మారిపోయింది. పాపం పాము రోడ్డు మీదకు వెళ్లగానే మండి పోతున్న రోడ్డు మీద పాకలేక నీడలోకి వేగంగా పాక్కుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఆ పామును చూసి రోడ్డు మీద వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అది రోడ్డు దాటి పోతుందని అందరు భావించారు . కానీ ఎండ వేడిమికి అది ముందుకు కదల్లేక విలవిల్లాడి పోయింది. దాని చర్మం వేడికి కాలినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తొంది.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పాపం దానికి.. ఎలుక దొరికిందన్న ఆనందంను ఈ ఎండ దూరం చేసిందని కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అంత ఎండలోను అది తన వేటను వదలకుండా చాలాధైర్యంతోముందుకు వెళ్తుందని దాకి కమిట్ మెంట్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.