Maoist Sunil: కట్టగట్టుకొని లొంగిపోతున్నాం.. మావోయిస్ట్ ఏరియా కమిటీ సంచలన లేఖ.. తప్పు ఎవరిది అంటే..?

Udanti Area Committee: మావోయిస్టు ఉద్యమం రోజురోజుకూ బలహీనపడుతూ ఉన్న ఈ సమయంలో ఛత్తీస్గఢ్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గరియాబంద్ జిల్లాలోని ఉదంతి ఏరియా కమిటీ మొత్తం సాయుధ పోరాటాన్ని విడిచి లొంగిపోవడానికి సిద్ధమైందని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కమిటీ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ పేరుతో శుక్రవారం ఒక లేఖ విడుదలై, మావోయిస్టు వర్గాల్లో కలకలం రేపింది.
సునీల్ లేఖలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పోరాటం కొనసాగించడం అసాధ్యం. బతికి ఉంటేనే ప్రజల కోసం పోరాడగలుగుతాం. అందుకే సాయుధ మార్గాన్ని విడిచి, ప్రభుత్వానికి లొంగిపోవాలని మేమంతా ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. గోబ్రా, సినాపాలి, ఎన్టీకే ప్రాంతాల్లోని ఇతర యూనిట్లు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని అనుసరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
తాజాగా లొంగిపోయిన కేంద్ర కమిటీ నాయకులు అభయ్, రూపేష్ దాదా, సోనూ దాదా తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఉదంతి కమిటీ బహిరంగంగా సమర్థించింది. కేంద్ర కమిటీ అనేక తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వాటి ఫలితంగా మేము అనేకమంది సహచరులను కోల్పోయాం. ఇప్పుడు మిగిలినవారిని కాపాడటమే ముఖ్యమని సునీల్ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
లొంగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మావోయిస్టులు సంబంధం కలిగించేందుకు ఒక ఫోన్ నంబర్ (93299 13220) కూడా లేఖలో ఇచ్చారు. ఆయుధాలతో సహా అధికారులకు లొంగిపోవాలని ఆయన కోరారు. ఈ పరిణామం మావోయిస్టు శ్రేణుల్లో అంతర్గత విభేదాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయనే సంకేతాల్ని మరోసారి బలపరుస్తోంది. కేంద్ర నాయకత్వంపై అసంతృప్తి, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే ఆలోచన.. ఈ రెండూ కలిసివచ్చి, ఉద్యమాన్ని మరింతగా నీరుగార్చుతున్నాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది.
