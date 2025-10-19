English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Maoist Sunil: కట్టగట్టుకొని లొంగిపోతున్నాం.. మావోయిస్ట్ ఏరియా కమిటీ సంచలన లేఖ.. తప్పు ఎవరిది అంటే..?

Chhattisgarh Maoist: మావోయిస్టు ఉద్యమంలో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఛత్తీస్ ఘడ్ ఓ ఏరియా కమిటీ మొత్తం కట్టగట్టుకుని లొంగిపోయేందుకు రెడీ అని ప్రకటించింది. కేంద్ర  కమిటీ తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాల వల్లే తాము సాయుధ పోరాటాన్ని విరమిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు గరియాబాద్ జిల్లాలోని ఉదంతి ఏరియా కమిటీ ఇంచార్జీ సునీల్ పేరుతో ఓ లేక విడుదలైంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:05 PM IST

Udanti Area Committee: మావోయిస్టు ఉద్యమం రోజురోజుకూ బలహీనపడుతూ ఉన్న ఈ సమయంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గరియాబంద్ జిల్లాలోని ఉదంతి ఏరియా కమిటీ మొత్తం సాయుధ పోరాటాన్ని విడిచి లొంగిపోవడానికి సిద్ధమైందని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కమిటీ ఇన్‌ఛార్జ్ సునీల్ పేరుతో శుక్రవారం ఒక లేఖ విడుదలై, మావోయిస్టు వర్గాల్లో కలకలం రేపింది.

సునీల్ లేఖలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పోరాటం కొనసాగించడం అసాధ్యం. బతికి ఉంటేనే ప్రజల కోసం పోరాడగలుగుతాం. అందుకే సాయుధ మార్గాన్ని విడిచి, ప్రభుత్వానికి లొంగిపోవాలని మేమంతా ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. గోబ్రా, సినాపాలి, ఎన్‌టీకే ప్రాంతాల్లోని ఇతర యూనిట్లు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని అనుసరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

తాజాగా లొంగిపోయిన కేంద్ర కమిటీ నాయకులు అభయ్, రూపేష్ దాదా, సోనూ దాదా తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఉదంతి కమిటీ బహిరంగంగా సమర్థించింది. కేంద్ర కమిటీ అనేక తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వాటి ఫలితంగా మేము అనేకమంది సహచరులను కోల్పోయాం. ఇప్పుడు మిగిలినవారిని కాపాడటమే ముఖ్యమని సునీల్ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

Also Read: Gold: ధన్‌తేరాస్‌ రోజున లక్ష కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం.. బంగారం ఎంత  కొన్నారో చూస్తే కళ్ళు పేలిపోతాయి..!!  

లొంగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మావోయిస్టులు సంబంధం కలిగించేందుకు ఒక ఫోన్ నంబర్‌ (93299 13220) కూడా లేఖలో ఇచ్చారు. ఆయుధాలతో సహా అధికారులకు లొంగిపోవాలని ఆయన కోరారు.  ఈ పరిణామం మావోయిస్టు శ్రేణుల్లో అంతర్గత విభేదాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయనే సంకేతాల్ని మరోసారి బలపరుస్తోంది. కేంద్ర నాయకత్వంపై అసంతృప్తి, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే ఆలోచన.. ఈ రెండూ కలిసివచ్చి, ఉద్యమాన్ని మరింతగా నీరుగార్చుతున్నాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. 

Also Read: Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Maoist SurrenderChhattisgarhNaxal movementMaoist leadersIndian security

