Super Wood: సూపర్ వుడ్.. ఉక్కు కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ..

Super Wood: ఉక్కు అంటేనే పటిష్టతకు దృడత్వానికి మారు పేరు. అలాంటి ఉక్కు కన్నా శక్తిమంతమైన  చెక్కను కొత్తగా రూపొందించారు. ఇది అల్యూమినియం కన్నా తేలికగా వుంటుందని సమాచారం. పైగా  పర్యావరణానికి హితంగా దీన్ని రూపొందించారు. దీనిని అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్‌ వర్సిటీ శాస్త్రజ్ఞులు అభివృద్ధి చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:41 PM IST

ప్రకృతి సిద్ధమైన సాధారణ చెక్కనే రసాయన, యాంత్రిక మార్పులకు గురిచేయడం ద్వారా దాన్ని వారు కొన్ని పారిశ్రామిక లోహాల కన్నా మరింత బలంగా, దృఢంగా రూపొందించారని తెలుస్తోంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సూపర్‌ వుడ్‌గా మార్చగలిగారు. ఉక్కు బరువుతో పోలిస్తే ఆ చెక్క బరువు ఆరోవంతు. కానీ.. శక్తి మాత్రం ఉక్కుకన్నా 10 రెట్లు ఎక్కువ. సహజంగా భూమిలో కలిసిపోయే పదార్థం కావడంతో పర్యావరణానికి హానికరం కాదు. సూపర్‌వుడ్‌ తయారీలో భాగంగా తొలుత మామూలు చెక్కను తీసుకుని దానిలోని కొన్ని ముఖ్యమైన భాగాలను ముందుగా తొలగిస్తారు.

చెక్కలో ముఖ్యమైన భాగాలు.. సెల్యులోజ్‌, హెమీసెల్యులోజ్‌, లిగ్నిన్‌. వీటిలో లిగ్నిన్‌.. చెక్కకు గోధుమ రంగును, గట్టిదనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ మూడింటిలో.. లిగ్నిన్‌ను ఎక్కువగా, హెమీసెల్యులోజ్‌ను కొంతమేర తొలగిస్తారు. దీంతో చెక్క మృదువుగా తయారవుతుంది. అనంతరం అధిక ఒత్తిడి, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉపయోగించి ఆ చెక్కను కంప్రెస్‌ చేస్తారు. దీంతో చెక్కలో ఉండే సూక్ష్మతంతువులన్నీ ఒకదానికొకటి అతుక్కుపోయేంత దగ్గరగా జరిగి ఆ చెక్క అత్యధిక సాంద్రత కలిగిన బ్లాకుగా మారుతుంది.

అదే పరిమాణంలో ఉన్న చెక్కతో పోలిస్తే.. ఈ సూపర్‌ వుడ్‌ దృఢత్వం 3 నుంచి 10 రెట్లు ఎక్కువగా తయారవుతుంది. అదే సమయంలో.. ఈ చెక్క బరువు ఆయా లోహాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణ చెక్క కంప్రెసివ్‌ స్ట్రెంత్‌ 35 మెగాపాస్కల్‌ గా ఉంటుంది. కానీ ఈ సూపర్‌వుడ్‌ కంప్రెసివ్‌ బలం ఏకంగా 160 మెగాపాస్కల్‌ గా ఉండబోతుంది.

