Superstar Rajinikanth congratulates cm Vijay thalapathy: తమిళనాడు రాజకీయాలు ప్రస్తుతం నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. సీఎంగా విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత టీవీకే అధినేత పాలనలో తనదైన మార్కు చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు తాజాగా.. తమిళనాడు ప్రభుత్వం 10 మంది మంత్రులకు శాఖలను కేటాయించింది. కీలక మైన హోంశాఖను టీవీకే విజయ్ తన వద్దనే ఉంచుకున్నారు.
ప్రజలకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీల అమలుకు టీవీకే పార్టీ అధినేత తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. పాలనలో ఇతర పార్టీల సూచనలు తీసుకుని ప్రజల అభిష్టం మేరకు మంచి చేసే విధంగా పాలనలో టీవీకే విజయ్ ముందుకు వెళ్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సీఎం విజయ్ పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారని అన్నారు. రెండు ద్రవిడ పార్టీను కాదని టీవీకే విజయ్ కు ప్రజలు పట్టం కట్టారని అన్నారు. తాను ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో లేనని అన్నారు. ఒకవేళ పార్టీ పెట్టుంటే తప్పకుండా గెలిచేవాడినన్నారు.
తనకు విజయ్ ముఖ్య మంత్రి అయితే జలసీ లేదని, కానీ కమల్ హసన్ సీఎం అయితే అసూయ పడేవాడినని అన్నారు. విజయ్ కు నాకు ఏజ్ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువని అన్నారు. అంతే కాకుండా సీఎం విజయ్ ను ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ లతో సైతం పొలుస్తు ప్రశంసించారు.
ఇటీవల ఎయిర్పోర్టులో ఒక వ్యక్తి విజయ్ గురించి ప్రస్తావించగా రజనీకాంత్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదని దాన్ని పెద్ద ఎత్తున వివాదాస్పదం చేశారని, అసలు తన ఉద్దేష్యం అది కాదన్నారు. తాను అనవసర విషయాల గురించి మాట్లాడే వ్యక్తినికాదని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ స్పష్టం చేశారు.
