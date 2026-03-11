Passive Euthanasia: దేశంలోనే తొలి కారుణ్య మరణానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి.. తీర్పు చదువుతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న జడ్జి, ఎక్కడంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Supreme Court: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. దేశంలోనే తొలిసారి కారుణ్య మరణానికి ఆమోదం తెలుపుతూ తీర్పు వెల్లడించింది. ఈ తీర్పు చదివే సమయంలో సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై ఏడ్చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:21 PM IST

Harish Rana Passive Euthanasia: కారుణ్య మరణం.. ఈ పేరు గురించి వినని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. రోజురోజుకు బతుకు భారమై, మంచాన జీవచ్ఛవంలా మారి ఇతరుల మీద ఆధారపడిన వారు.. కారుణ్య మరణానికి అనుమతి ఇవ్వాలంటూ అనేక సందర్భాల్లో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించారు. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి మరణాలకి అనుమతిని ఇవ్వదు. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆయుష్షు తీరే వరకు బతకాలనే కోరుకుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. దేశంలోనే తొలిసారి కారుణ్య మరణానికి ఆమోదం తెలుపుతూ తీర్పు వెల్లడించింది. ఈ తీర్పు చదివే సమయంలో సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై కన్నీరు కూడా పెట్టుకున్నారు. ఇంతకీ కారుణ్య మరణానికి అనుమతి అడిగిన వారు ఎవరు..? ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

ఢిల్లీకి చెందిన హరీష్ రాణా అనే 31 ఏళ్ల యువకుడు సుమారు 13 ఏళ్ల క్రితం అనగా.. 2013, ఆగస్టు 20న ప్రమాదవశాత్తు తాను ఉంటున్న హాస్టల్ 4వ అంతస్తు నుండి కింద పడ్డాడు. ఆ సమయంలో హరీష్ రాణా చండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు. ఈ ప్రమాదంలో అతడి తలకు తీవ్రమైన గాయాలై, వైకల్యం బారిన పడ్డాడు. హరీష్‌కు మంచి చికిత్స అందించినా.. అతడు కళ్లు తెరవలేకపోయాడు. శరీరంలోని అవయవాలన్ని చచ్చుబడిపోయి.. జీవితాంతం మంచానికే పరిమితమని వైద్యులు ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ హరీష్ రాణా తల్లిదండ్రులు ధైర్యం కోల్పోలేదు. తమ కొడుకు చికిత్సకు భారీగా ఖర్చు కూడా చేశారు. దీంతో వారి కుటుంబ పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోయింది. అయితే హరీష్ రాణాకు ఇద్దరు తోబుట్టువులు కూడా ఉండటంతో.. వారి సంరక్షణ కోసం అతని తల్లిదండ్రులు ఢిల్లీలోని తమ ఇంటిని అమ్మేసి ఘజియాబాద్‌కు మకాం మార్చారు.

అయితే సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా హరీష్ రాణా ఆరోగ్యంలో కొంచెం కూడా మార్పు రాలేదు. చికిత్సకు చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా లేకపోవడంతో.. హరీష్ రాణా తల్లిదండ్రులు.. జూలై 2024లో కారుణ్య మరణానికి అనుమతి కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే హైకోర్టు మాత్రం హరీష్ తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. దీంతో వారు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా.. రెండేళ్ల క్రితం నవంబర్ 2024లో అప్పటి సీజేఐ జస్టిస్ డి.వై. చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని బెంచ్.. హరీష్ పూర్తిగా లైఫ్ సపోర్ట్‌పై ఆధారపడటం లేదని చెప్పుకొచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వమే హరీష్ రాణా చికిత్స, వసతి కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇక అప్పటి నుంచి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేంద్రమే హరీష్‌ రాణాకు చికిత్స అందిస్తోంది. అయితే అతడి పరిస్థితి రోజురోజుకీ దిగజారిపోతుండటమే కాక, కోలుకునే అవకాశం చాలా తక్కువని వైద్య నివేదికలు వెల్లడించాయి. 

తాజాగా ఈ మెడికల్ రిపోర్టులపై జస్టిస్ జేబీ పార్దివాలా ధర్మాసనం స్పందిస్తూ.. ఈ నివేదిక చాలా బాధాకరమైంది. హరీష్‌ను ఇలాగే కొనసాగించలేమని పేర్కొంటూ హరీష్ రాణా కారుణ్య మరణానికి అనుమతిస్తూ బుధవారం మార్చి 11, 2026న తుది తీర్పు వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతున్న హరీష్ రాణా విషయంలో.. పాసివ్ యుథనేసియా ప్రక్రియ చేపట్టాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాగా ఈ కేసులో తుది తీర్పు వెల్లడించడానికి ముందు.. హరీష్ రాణా ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడం కోసం సుప్రీంకోర్టు.. రెండు వైద్య బోర్డుల అభిప్రాయాలను అధ్యయనం చేసింది. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఈ సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Harish Rana Passive EuthanasiaPassive euthanasiaSupreme CourtHarish RanaSupreme Court Judgment

