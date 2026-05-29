/Supreme Court: సుప్రీంకోర్టు మరో సంచలనం.. అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టులకు కీలక ఆదేశాలు..

Supreme court apply article 142 and key directions to all high court: సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టులకు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. దేశంలో కుప్పలు తెప్పలుగా పెరిగిపోతున్న పెండింగ్ కేసుల విచారణపై రాజ్యంగం కల్పించిన అసాధారణ ఆర్టికల్ 142న ఉపయోగించి హైకోర్టులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర హైకోర్టులు తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన తర్వాత వాటిని 3 నెలల్లోపు ఫైనల్ జడ్జీమెంట్ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. అంతే కాకుండా బెయిల్ వచ్చిన ఖైదీలను అదే రోజు విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
ఈ మేరకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్ మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపిన్ పంచోలితో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు కీలక చర్యలు చేపట్టింది. 2025 లో జార్ఖండ్ హైకోర్టులో తీర్పులు వెల్లడి, అప్ లోడింగ్ వంటి అంశాలపై దాఖలైన కేసు విచారణ నేపథ్యంలో అత్యున్నత ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పును వెల్లడించింది.
అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టులకు సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు..
హైకోర్టులు రిజర్వ్ చేసి తీర్పులను గరిష్టంగా మూడు నెలల్లోపు ఫైనల్ జడ్జీమెంట్ ను వెల్లడించాలని ఆదేశించింది. బెయిల్ పిటిషన్ల కు సంబంధించి ఆదేశాలను అదే రోజు తీర్పులు ఇవ్వాలని, ఒక వేళ ఆర్డర్ రిజర్వే చేస్తే మరుసటి రోజు తప్పనిసరి ఖచ్చితంగా వెల్లడించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. రెగ్యులర్ బెయిల్ ఉత్తర్వులు వెంటనే ట్రయల్ కోర్టులకు సమాచారం అందించాలని, వెంటనే తదుపరి ఆన్ లైన్ లో ప్రక్రియ వేగవంతంగా అయ్యేలా చూడాలని ఆదేశించింది.
ఖైదీలను అదే రోజు విడుదల అయ్యేలా చర్యలు తీసుకొవాలని ఆదేశించింది. అన్ని న్యాయస్థానాలు తీర్పుల్ని వెల్లడించిన 24 గంటల్లోనే ఆయా పరిధిలోని కోర్టుల అధికారిక వెబ్ సైట్ లలో అప్ లోడ్ చేయాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. తీర్పుల్ని అమలుచేయల్సిన భాగాన్నిమాత్రమే ఓపెన్ కోర్టులో వెల్లడించాలని సూచించింది.
ఇక పూర్తి కాపీనీ వారం రోజుల్లో వెబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్ చేయాలని చెప్పింది. తీర్పులను రిజర్వు చేసిన మూడునెలల్లో వెలువరించక పోతే దాని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ సంబంధిత హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎదుట తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించింది. దీని కోసం జడ్జీకి రెండు వారాల సమయం ఇవ్వవచ్చని, ఇంకా ఆలస్యం అయితే మరో బెంచ్ కు కేటాయించాలని ఆదేశించింది.
వాదనలు ముగిసిన తీర్పు తేదీని రిజర్వ్ చేస్తే తప్పకుండా హైకోర్టు వెబ్ సైట్ లో స్పష్టంగా వెల్లడించాలని చెప్పింది. ఈ తాజాగా సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను అన్నిన రాష్ట్రాల రిజిస్ట్రార్ జనరల్స్ లు తమ చీఫ్ జస్టిస్ ల ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సుప్రీంకోర్టు తెల్చి చెప్పింది.