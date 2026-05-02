English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Supreme court:మమత బెనర్జీకి సుప్రీంకోర్టు షాక్..

Supreme court:మమత బెనర్జీకి సుప్రీంకోర్టు షాక్..

Supreme court: సుప్రీంకోర్టు మరోసారి పశ్చిమ బంగాల్ ముఖ్యమంత్రిని తలంటూ పోసింది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను నియమించడాన్ని సవాల్ చూస్తూ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆశ్రయించిన మమతా బెనర్జీకి సుప్రీం బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 2, 2026, 02:38 PM IST

Trending Photos

Mamata Benarjee: పశ్చిమ బంగాల్ లో ఎన్నికల కౌంటింగ్ సమయంలో మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ ను నియమించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ మమత సర్కారు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్ ను పరిశీలించిన సుప్రీం కోర్టు ధర్మసనం కౌంటింగ్ లో మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎందుకు ఉండకూడదన్న సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఎదురు ప్రశ్నించింది. ఇందులో ఎవరని నియమించాలి. మీకు కావాల్సిన తాబేదార్లను నియమించాలా అంటూ మమతాకు ఘాటైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఏమైనా వేరే దేశంలో ఉందా.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి విధుల్లో భాగంగానే పనిచేస్తారు. వారికి ఎలాంటి  విధేయతలు ఉండవు.

Add Zee News as a Preferred Source

మైక్రో అబ్జర్వర్లను ఎంపిక చేసుకునే అధికారం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి  ఉందని చెప్పింది.  సిబ్బంది నియామకంపై ఈసీ పొలిటికల్ పార్టీలను సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ కు గత నెల 23, 29న రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల ఫలితాలను మే 4న వెలుబడనున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ పశ్చిమ బంగాల్లో అధికార మార్పిడి ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తుంది. 

పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రంలో మొత్తం 294 స్థానాలుండగా.. అధికారం చేపట్టేందుకు 148 స్థానాలు అవసరం. గెలుపునకు సంబంధించి ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌  అంచనాల్లో పీపుల్స్‌ పల్స్‌, పోల్‌ ఆఫ్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ సర్వేలు తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు మ్యాట్రిజ్‌, పీ-మార్క్‌, చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌, పోల్‌ డైరీ వంటి సర్వేలు ఎన్‌డీఏ వైపు మొగ్గు చూపాయి. 

పశ్చిమ బెంగాల్ కు మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించిన మమతాబెనర్జీని అక్కడిప్రజలు ఆదరించినప్పటికీ.. ఈఎన్నికల్లో అధికార మార్పును కోరుకుంటున్నారనే అభిప్రాయంతో మెజారిటీ  ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ జాతీయప్రజాస్వామ్య కూటమి అధికారాన్ని చేపడుతోందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి. మే 4 వెలుబడే ఫలితాల్లో ఎవరు రాజు ఎవరు బంటూ తేలిపోనుంది. 

రెండో దశ పోలింగ్ తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ లో ప్రకటించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది. అధిక సంఖ్యలో పోలింగ్‌ శాతం నమోదు కావడం, ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లు పాల్గొనడం ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

supreme Court Angry on Mamta BanerjeeMamata Banerjee at Strong RoomWest Bengal Election Results 2026West Bengal Election High Voltage Drama

Trending News