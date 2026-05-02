Supreme court:మమత బెనర్జీకి సుప్రీంకోర్టు షాక్..

Mamata Benarjee: పశ్చిమ బంగాల్ లో ఎన్నికల కౌంటింగ్ సమయంలో మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ ను నియమించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ మమత సర్కారు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్ ను పరిశీలించిన సుప్రీం కోర్టు ధర్మసనం కౌంటింగ్ లో మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎందుకు ఉండకూడదన్న సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఎదురు ప్రశ్నించింది. ఇందులో ఎవరని నియమించాలి. మీకు కావాల్సిన తాబేదార్లను నియమించాలా అంటూ మమతాకు ఘాటైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఏమైనా వేరే దేశంలో ఉందా.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి విధుల్లో భాగంగానే పనిచేస్తారు. వారికి ఎలాంటి విధేయతలు ఉండవు.
మైక్రో అబ్జర్వర్లను ఎంపిక చేసుకునే అధికారం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని చెప్పింది. సిబ్బంది నియామకంపై ఈసీ పొలిటికల్ పార్టీలను సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ కు గత నెల 23, 29న రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల ఫలితాలను మే 4న వెలుబడనున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ పశ్చిమ బంగాల్లో అధికార మార్పిడి ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తుంది.
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మొత్తం 294 స్థానాలుండగా.. అధికారం చేపట్టేందుకు 148 స్థానాలు అవసరం. గెలుపునకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల్లో పీపుల్స్ పల్స్, పోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వేలు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు మ్యాట్రిజ్, పీ-మార్క్, చాణక్య స్ట్రాటజీస్, పోల్ డైరీ వంటి సర్వేలు ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గు చూపాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్ కు మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించిన మమతాబెనర్జీని అక్కడిప్రజలు ఆదరించినప్పటికీ.. ఈఎన్నికల్లో అధికార మార్పును కోరుకుంటున్నారనే అభిప్రాయంతో మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ జాతీయప్రజాస్వామ్య కూటమి అధికారాన్ని చేపడుతోందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి. మే 4 వెలుబడే ఫలితాల్లో ఎవరు రాజు ఎవరు బంటూ తేలిపోనుంది.
రెండో దశ పోలింగ్ తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ లో ప్రకటించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది. అధిక సంఖ్యలో పోలింగ్ శాతం నమోదు కావడం, ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లు పాల్గొనడం ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
