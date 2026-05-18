/Supreme Court: ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రం.. అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టులకు సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ కీలక ఆదేశాలు..

CJI Surya Kant Directs all state High Courts to Conduct virtual hearings: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో తగ్గెలా కన్పించడంలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఇటీవల పొదుపు చర్యలు పాటించాలని భారత్ ప్రజల్ని కోరారు. దీంతో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం దీనిలో భాగమయ్యారు. పొదుపు చర్యలు చేప్పడమే కాదు.. తమ కాన్వాయ్ సంఖ్యను తగ్గించుకుని ప్రధాని మోదీ అందరికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. అంతే కాకుండా సుప్రీంకోర్టు సైతం ఆన్ లైన్ లో కేసుల విచారణ చేపట్టనుందని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. మరోవైపు సోమ, శుక్రవారాలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తో కేసుల విచారణ చేయాలని కోరింది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. సుప్రీంకోర్టు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలకు కీలక ఆన్ లైన్ సమావేశాల మీద కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు సీజేఐ సూర్యకాంత్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సోమ, శుక్రవారాల్లో అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టుల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ రోజు సుప్రీంకోర్టులో అన్ని బెంచ్ లలో ఆన్ లైన్ విచారణ చేపట్టారు.
కోర్టులకు సమ్మర్ హలీడేస్ ముగిసే వరకు ఆన్ లైన్ లలో కేసులు విచారించాలని ఆ తర్వాత మరల సోమ, శుక్రవారాల్లో కేసుల్ని ఆన్ లైన్ లో విచారించాలని సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు ప్రధాని మోదీ సూచించిన పొదుపు మంత్రాల్ని దేశ ప్రజల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది.
ఢిల్లీ సర్కారు ఇటీవల ప్రభుత్వం కార్యాలయాల్లో వారంకు రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ అమలు చేయాలని సూచించింది. ఇక దీనితో పాటు ప్రైవేటు కంపెనీల వారికి సైతం వారంకు రెండు రోజుల పాటు తమ స్టాఫ్ కు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వెసులుబాటు అమలు చేయాలని కోరింది.
