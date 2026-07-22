Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

CJI Surya Kant Declains Intervention: నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోరుతూ గత కొన్ని రోజులుగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ధర్నా నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కదా. అయితే నిన్న పార్లమెంట్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన సీజేపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై పోలీసుల దౌర్జన్యంపై దాఖలైన పిటిషన్‌ను అత్యవసరంగా విచారించాలన్న సీజేపీ అభ్యర్ధనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:29 PM IST
వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Supreme Court Reject CJP Protection (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Supreme Court Declains CJP intervention6 min ago
2
NEET UG 202617 min ago
3
Aishwarya Rai29 min ago
4
CM Revanth Reddy29 min ago
5
IPL 2027 Trading News34 min ago