/వీడియోలు చూసే టైమ్ లేదు.. జంతర్ మంతర్ నిరసనలపై సుప్రీంకోర్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Supreme Court Declains Petision: నీట్ పరీక్ష లీకేజ్ వ్యవహారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ నిన్న సీజేపీ కార్యకర్తలు చేసిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. కొంత మంది సీజేపీ కార్యకర్తలు పోలీసులు, భద్రతా బలగాలపై రాళ్లు రువ్వడంతో పోలీసులు లాఠీకి పని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్దులపై పోలీసులు లాఠీ చార్జీ విషయంలో దాఖలైన పిటిషన్ అర్జెంటుగా విచారించాలన్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అభ్యర్ధనను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సూర్యకాంత్ తోసిపుచ్చారు. ప్రస్తుతం కోర్టులో ఎన్నో కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ఈ టైమ్లో మాకు వీడియోలు చూసే సమయం లేదంటూ కాస్త ఘాటుగానే వ్యాఖ్యానించింది.సోమవారం, మంగళవారం జరిగిన నిరసనల్లో అత్యవసర విచారణ కోరుతూ పోలీసుల దౌర్జన్యానికి విద్యార్థులు దాడులకు గురయ్యారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఆ పిటిషన్లో మూడు ప్రధాన అభ్యర్థనలున్నాయి. "పోలీసుల దౌర్జన్యానికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయన్నారు. రేపు (గురువారం) విచారణకు స్వీకరిస్తే బాగుంటుందన్నారు. విద్యార్థులు అక్కడ ఉన్న విషయాన్ని సీజేపీ తరుపున న్యాయవాది విన్నవించారు.
పిటిషన్ తిరస్కరణ..
అయితే, CJI ఆ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ.. "మాకు వీడియోలపై ఆసక్తి లేదు, అవి చూసే టైమ్ మాకు లేదు... మేము వీడియోలు చూడాలనుకోవడం లేదన్నారు. న్యాయవాది మరోసారి వీడియో సాక్ష్యాలను ప్రస్తావిస్తూ విద్యార్థులపై దాడి జరిగిందని ఆరోపించగా, "మా సమయాన్ని వృథా చేయకండి. మేము ఎలాంటి వీడియోలూ చూడాలనుకోవడం లేదు" అని CJI స్పందించినట్లు PTI వార్త సంస్థ తెలిపింది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైన రోజైన సోమవారం నాడు..'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) చేపట్టిన 'సంసద్ చలో' (పార్లమెంట్ మార్చ్) సందర్భంగా జరిగిన పోలీసు చర్యలకు సంబంధించి ఈ పిటిషన్ దాఖలైంది. పోటీ పరీక్షలలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వేలాది మంది విద్యార్థులు,నిరసనకారులు పార్లమెంటు వైపు కవాతు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు.
నిరసనకారులు పోలీసు బారికేడ్లను ఛేదించేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఈ ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. గుంపును చెదరగొట్టడానికి భద్రతా బలగాలులాఠీలు, టియర్ గ్యాస్ ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో నిరసనకారులు, పోలీసులు ఇద్దరూ గాయపడినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా, జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ చేపట్టిన ధర్నా నేటితో రెండు నెలలు పూర్తి కావొస్తోంది. రాత్రికి రాత్రే మరింత మంది మద్దతుదారులు నిరసనలో చేరాలని విద్యార్ధులకు పిలుపునిచ్చింది. సోమవారం నాటి ఘర్షణల తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో భారీ భద్రతను మోహరించినప్పటికీ, నిరసన స్థలంలోని వాలంటీర్లు మద్దతుదారులు పంపిన ఆహారం, ఇతర సామాగ్రినిని స్వీకరిస్తున్నారు. నిన్న సీజేపీ కార్యకర్తలు, పోలీసు బలగాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది సీజేపీ కి చెందిన కార్యకర్తలు ఓ జవాన్ పై దాడి చేసిన వీడియో వైరల్ అయింది. అయితే దీనికి సీజేపికి సంబంధం లేదన్నారు.
విద్యా సంస్థలో సంస్కరణలు..
పరీక్షలలో అవకతవకలపై జవాబుదారీతనం, విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు.. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోరుతూ నిరసనకారులు జూన్ 20న ఈ ఆందోళనను ప్రారంభించారు. జూన్ 28న నిరసనలో చేరిన కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశం మేరకు సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రి నుంచి మేదాంత ఆసుపత్రికి తరలించబడిన తర్వాత అక్కడే తన నిరవధిక నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు.
సీజేఐ సూర్యకాంత్..
వేరొక కేసు విచారణ సందర్భంగా సీజేఐ సూర్యకాంత్ కొంతమంది నిరుద్యోగులను పోల్చిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. యువతను "బొద్దింకలు" అని పిలుస్తూ, వారు చివరికి మీడియా వ్యక్తులుగా, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులుగా, ఆర్టీఐ కార్యకర్తలుగా మారుతున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా బొద్దింకల వంటి యువకులు ఉన్నారు. వారికి ఎలాంటి ఉపాధి లభించదన్నారు. వృత్తిలో వారికి స్థానం ఉండదు. వారిలో కొందరు మీడియా వ్యక్తులగా చెలామణి అవుతున్నారన్నారు. అంతేకాదు నకిలీ, బూటకపు డిగ్రీలతో న్యాయ వృత్తిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని ఉద్దేశించి తన వ్యాఖ్యలు చేశానని సీజేఐ తర్వాత స్పష్టం చేశారు.
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